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        Haberler Yaşam Taze soğan ve sarımsakla sofraları süsleyen lezzet: Şiveydiz

        Taze soğan ve sarımsakla sofraları süsleyen lezzet: Şiveydiz

        Gaziantep'in az bilinen lezzetlerinden, taze soğan ve sarımsaktan yapılan şiveydiz, tarihi mekanda gelecek nesillere aktarılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:15
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        UNESCO'nun gastronomi ağına katılan Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetlerinden şiveydiz, kış ve bahar aylarında tüketiliyor.

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        Taze sarımsak ve taze soğanın beyaz kısımları ile kuzu eti, süzme yoğurt, nohut ve yumurta kullanılarak yapılan şiveydiz, günümüzde bilinirliği azalsa da bazı restoranların menüsünde yer alıyor.

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        Şahinbey Belediyesinin 6 yıl önce restore ettiği tarihi handa adını bu yöresel lezzetten alan Şiveydiz Restoran ise unutulmaya yüz tutan yemeği yerli ve yabancı turistlere sunarak, gelecek nesillere aktarıyor.

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        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki birçok tarihi yapının restorasyonunu yaparak gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

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        Tarihi mekanları kentle özdeşleşen konularla hemhal etmek istediklerini anlatan Tahmazoğlu, "Tarihi mekanda annelerimizin yaptığı lezzetleri Şiveydiz Restoran'da halkımıza sunuyoruz. Restoranı belediye olarak biz işletiyoruz. Hem tarihi mekanları tanıtıyoruz, hem de bazıları unutulmaya yüz tutan sulu yemekleri misafirlere ikram ediyoruz" diye konuştu.

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        İşletmenin aşçısı Şengül Şimşek ise şiveydizin Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olduğunu ifade etti.

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        Kış ve bahar aylarında sunulan yemeğin müşteriler tarafından rağbet gördüğünü belirten Şimşek, "Mevsimsel bir lezzet olduğu için özellikle kış ya da bahar aylarında tercih ediyorlar. İçerisindekiler itibariyle oldukça besleyici ve sağlıklı da bir ürün. Aslında doğal antibiyotik de diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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        Restorana gelen 65 yaşındaki Fatma Göyner de şiveydizin kentin ünlü yemeklerinden olduğunu ancak eskiden daha çok yapıldığını, gençlerin ise çok bilmediğini söyledi.

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        Gülşah Özbek de yemeğin içeriği itibarıyla şifa kaynağı olduğunu kaydetti.

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        OSMANLI'DAN ÖNCEYE DAYANIYOR

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Furkan Baltacı, yaptığı yazılı açıklamada, şiveydiz yemeğinin Osmanlı'dan önceye dayandığını belirtti.

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        Baltacı, taze sarımsağın her bölgede bilinmemesi nedeniyle bu yemeğin yöre dışına çıkamadığını aktardı.

        #gaziantep
        #taze sarımsak
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