Taze soğan ve sarımsakla sofraları süsleyen lezzet: Şiveydiz

Kış ve bahar aylarında sunulan yemeğin müşteriler tarafından rağbet gördüğünü belirten Şimşek, "Mevsimsel bir lezzet olduğu için özellikle kış ya da bahar aylarında tercih ediyorlar. İçerisindekiler itibariyle oldukça besleyici ve sağlıklı da bir ürün. Aslında doğal antibiyotik de diyebiliriz" ifadelerini kullandı.