Tazminatını vinç ile aldı, yırtıp attı Bursa'da bir işçi işten kovulduktan sonra tazminatını alabilmek için beton bloğun üzerine çıktı, intihar edeceğini söyledi, bunun üzerine tazminatı vinçle getirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren bir fabrika inşaatında çalışırken işten çıkarılan Tunahan T. (35), inşaatın 3'üncü katına çıkıp tazminatı verilmezse, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi.

Zarf içerisine konulan tazminatı sepetli vinç ile kendisine ulaştırılan işçi, aynı vinç ile inşaattan indi.

Olay İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan T., çalıştığı inşaatın 3'üncü katındaki beton bloğun üzerine çıktı.

İKNA ETMEK İÇİN FİRMA YETKİLİLERİNE HABER VERİLDİ

Tazminatı verilmezse intihar edeceğini söyleyen işçinin mesai arkadaşları polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Tunahan T.'yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalışırken, firma yetkililerine haber verildi.

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200 EURO'YU YIRTIP ATTI

Firma yöneticileri tarafından temin edilen 13 bin TL ile 200 Euro, zarfa konularak sepetli vinç ile çıkan bir işçi tarafından Tunahan T.´ye ulaştırıldı. Zarfı açıp içerisindeki parayı sayan Tunahan T., Türk Liralarını alıp 200 Euro´yu ise yırtıp attı.

Tazminatı verildikten sonra ikna olan işçi, 1,5 saat süren eylemini sonlandırarak vinç yardımıyla inşaattan indirildi. Elindeki bıçağı polise teslim eden Tunahan T., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.