TBB başkanını seçiyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki TBB 38. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışıyor.