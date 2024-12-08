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        TBB başkanını seçiyor

        Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi. Başkanlık için mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:52
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        Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi devam ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki TBB 38. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışıyor.

        Başkanlık için mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan (ortada), Samsun Barosu’na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan (solda) ve Muş Barosu’na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez (sağda) yarışıyor
        Başkanlık için mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan (ortada), Samsun Barosu’na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan (solda) ve Muş Barosu’na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez (sağda) yarışıyor

        Sabah başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürdü. Genel kurulda 355 delegenin en yüksek oyunu alan aday başkan seçilecek.

        Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, kazanan başkan ve yönetim kurulu üyeleri de ilan edilecek.

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