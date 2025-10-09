TBF'den Galatasaray'a para cezası!
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 90 bin lira para cezası uyguladı
Giriş: 09.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:53
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübüne 90 bin lira para cezası verdi.
TBF'nin açıklamasına göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü oynanan Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ karşılaşmasında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 90 bin lira para cezası uygulandı.
