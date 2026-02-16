TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açılamada, Kurtulmuşun, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporunu tamamlama çalışmaları kapsamında, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçeki kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, Kurtulmuşun ayrıca, grubu bulunmayan siyasi partilerin Komisyon üyesi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakalı da ayrı ayrı kabul ettiği aktarıldı.

Ziyaret çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Komisyonun hazırladığı ortak raporun bir nüshasını aldıklarını söyledi.

Aksakal, rapor hakkında, "Biz de okuyacağız, inceleyeceğiz. İçinde ne var ne yoksa ona göre görüşümüzü paylaşacağız." dedi.

"Komisyon bu hafta toplanacak mı?" sorusuna ise Aksakal, "Toplanacak, öyle görünüyor. Günü ve saati konusunda bir şey diyemem ama bir an evvel bu konuların da sürüncemede bırakılmaması görüşü hakim." yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmelerinde durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.

Taslak rapor konusunda Kurtulmuşun kendilerine detaylı bilgi verdiğini aktaran Bekin, "Biz de yarın Başkanlık Divanı olarak toplanacağız. Genel Başkan ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bu raporu değerlendirip, ona göre de kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Süreçte son aşamaya gelindiğini dile getiren Bekin, Komisyonun son toplantısında da görüşlerini ifade edeceklerini anlattı.

Bekin, şöyle devam etti:

"Bizim en büyük temennimiz Türkiyede artık bir an önce bu terör belasının ortadan kalkması, barış, huzur ve istikrarın oluşması, gerçek manada demokratik hakların ortaya konulduğu bir Türkiye ortaya çıkmasıdır. Hepimizi kucaklayacak yeni bir düzenlemenin ortaya çıkması en büyük temennimizdir."