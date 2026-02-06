Habertürk
        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat depremleri mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat depremleri mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 06:14 Güncelleme: 06.02.2026 - 06:17
        Kurtulmuş'tan 6 Şubat depremleri mesajı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

        "Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah’tan sabır niyaz ediyorum. Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

