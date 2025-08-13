TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakan Şimşek'e taziye ziyareti

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş, merhum Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet ve mağfiret, Bakan Şimşek'e, ailesine ve yakınlarına da sabır diledi.