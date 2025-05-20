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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hassasiyetimi ve üzüntümü ifade etmek isterim

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hassasiyetimi ve üzüntümü ifade etmek isterim

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta gerçekleşen "Sivil Toplum Buluşması" programındaki konuşmasına ilişkin, "Sözlerimden kaynaklı bir kırgınlık oluşmuşsa, milletimizin her ferdini; inancı, hayat tarzı ve hafızasıyla birlikte kendi kardeşi bilen, Hz. Ali Efendimizin 'İnsanlar iki sınıftır; ya dinde kardeşin ya yaratılışta eşindir.' düsturunu kendine şiar edinen ve siyasi hayatı boyunca bu coğrafyada daima kardeşliği, birliği ve bütünleşmeyi savunan bir kardeşiniz olarak üzgün olduğumu içtenlikle ifade etmek boynumun borcudur." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:18
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        Kurtulmuş sözlerine açıklık getirdi
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Şırnak’ta, “barış, kardeşlik ve terörün sona ermesi” hakkındaki konuşmasında kullandığı ve anlık söylenen bazı tarihi atıflardan dolayı Alevi vatandaşların incindiklerini müşahede ettiğini belirtti.

        "Birlik ve kardeşlik hassasiyetiyle dile getirdiğim sözlerimin kastım olmayan bir şekilde bağlamından kopartılarak yaralayıcı bir anlam alanına kaydırılmış olmasından içten bir üzüntü duyuyorum." ifadesini kullanan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

        "Meclis Başkanlığı makamı ve siyasi geçmişim, her bir yurttaşımızın inancına, düşüncesine, kimliğine eşit mesafede durmakta ve birlikte yaşama iradesini temsil etmektedir. Cumhuriyet tarihinde, kimliğimizin esas taşıyıcısı olan yurttaşlık bağı, hukuki ve ahlaki bir kardeşlik teklifidir. Bu meyanda milletin iradesi, çok şükür ki ayrışmayı değil, bütünleşmeyi esas alıyor.

        Anadolu'nun büyük tarihi yürüyüşü, zaman zaman iç çatışmalarla, kırılmalarla ve içimizi halen acıtan imtihanlarla şekillenmiştir. Nihayetinde bu toprakların sesi daima birlikten, kardeşlikten ve dayanışmadan yanadır. Bahsi geçen konuşmamda ifade ettiğim gibi; Alevi-Sünni, Türk-Kürt kardeşliği bu topraklarda başkalarının planladığı yıkım senaryolarını her zaman boşa çıkarmıştır. Bu kardeşlik hem tarihimizin derinliklerinden süzülen ortak hikayemiz hem de geleceğimizin teminatıdır. Kardeşlik duygularının sarsılmasına sebep olacak her söz ve davranış hepimizi yaralar. Bu bağlamda, bilhassa böylesine hassas dönemlerde sözün mecrasından sapması ihtimaline karşı hepimizin çok daha dikkatli ve rikkatli olması gerektiği aşikardır."

        Sözlerinin Alevi vatandaşların yüreğinde bir burukluk oluşturduğunu görmekten müteessir olduğunu belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu vesileyle ifade etmeliyim ki, bu beyanlarımı doğrudan Alevi toplumuna aktarmak, Alevi kanaat önderleri ve milletvekillerimizle birlikte samimi bir hasbihal ortamı kurmak hususunda da kapım daima açıktır. Eğer sözlerimden kaynaklı bir kırgınlık oluşmuşsa, milletimizin her ferdini; inancı, hayat tarzı ve hafızasıyla birlikte kendi kardeşi bilen, Hz. Ali Efendimizin 'İnsanlar iki sınıftır; ya dinde kardeşin ya yaratılışta eşindir.' düsturunu kendine şiar edinen ve siyasi hayatı boyunca bu coğrafyada daima kardeşliği, birliği ve bütünleşmeyi savunan bir kardeşiniz olarak üzgün olduğumu içtenlikle ifade etmek boynumun borcudur. Bu açıklamayı hakikate olan sadakate bağlılığım muvacehesinde yaptığımı aziz milletimize duyurmak istiyorum."

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