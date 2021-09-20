TBMM Başkanı Mustafa Şentop İspanya'da 0:00 / 0:00

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Meclis Başkanı Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti. Şentop'u İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar karşıladı.

Bugünkü temasları kapsamında Global International Relations Center’da (IE), farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ile IE’nin hocalarından ve öğrencilerinden oluşan grupla bir araya gelen Şentop, dünya şartları, paradigmalar, düşünceler değişse de; Türkiye’nin öneminin değişmediğini ifade etti.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye’de en çok mülteciyi barındıran ülke. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un "Bütün mültecileri biz mi alacağız biraz da Türkiye alsın" yaklaşımı realiteden uçuk, kopuk. Bunu söyleyecek olsak biz söyleriz. 100-200 tane göçmen alıyor. Biz de 4 milyon göçmen var. Gerçekten kopuk bir açıklama.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ 2023'TEN SONRA DAHA İYİ ÇALIŞACAK"

Parlamenter sistemde tek bir oy kullanıyorsunuz, yasama organını seçiyorsunuz. Hükümeti seçmiyorsunuz. Yasama organından hükümet bazen çıkıyor bazen çıkamıyor. Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum. Sistem yeni değişti. 2018'den itibaren yürürlükte. Aynı siyasi aktörlerle yürürlüğe girdi. Eski siyasetin teamülleri hem siyasette hem bürokraside var. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023'ten sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop programı kapsamında İspanya Meclis Başkanı Meritxell Batet ile bir araya geldi.

Şentop, Madrid'deki Meclis binasında gerçekleşen görüşmede Meclis şeref defterini imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop deftere, "Türk ve İspanyol sıcakkanlılığı ve dostluğa değer veren özellikleri, evrensel ve demokratik değerlerimiz, stratejik ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır." ifadesini yazdı.

Görüşmede Şentop'un mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

“İspanya’yı kadim bir dost ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye’nin üye olmasıyla AB’nin güçleneceğini ve uluslararası planda etkin bir jeopolitik aktör olarak oynaması gereken rolü oynayabileceğini görmek gerekmektedir.

Sözde "Ermeni soykırımı" iddialarının İspanya'da Meclis Genel Kurulu'na (2021) ve Dış İlişkiler Komisyonu'na (2020) iki karar tasarısı ile getirildi. Bu tasarılar Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Türkler ile Ermeniler arasında yaşanan 1915 olaylarının İspanya Parlamentosu’nda sözde (soykırım) olarak kabul edilmesiyle ilgilidir. Bu konuda ülkemizin yaklaşımı nettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu olaylar üzerinde akademik bir tartışmanın cereyan etmekte olduğunun altını çizmiştir. Biz parlamenterler olarak tarihi olaylar konusunda hüküm veremeyiz. Bu tarihçilerin işidir.

(Medeniyetler İttifakı) Avrupa’da aşırı görüşlüler tarafından kullanılan söylemin dozunu arttırdığı ve İslamofobi’nin artması karşısında, Avrupa içinde ve ötesinde toplumsal uyumda ciddi sıkıntıların baş gösterdiği görülmektedir. Bundan 16 yıl önce dönemin Başbakanı Zapatero ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tohumlarını attığı Medeniyetler İttifakı girişimi, bugün Birleşmiş Milletler’de Yüksek Temsilci Moratinos’un da deneyimi ve çabaları sayesinde işlevini sürdürmektedir.

Bu girişime ve Medeniyetler İttifakı’nın temsil ettiği değerlere desteğimiz ve bağlılığımız tamdır. Eş sponsorlar olarak Sayın Moratinos’a görevinde gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Medeniyetler İttifakı’nın kuruluş yıldönümünde, yani 14 Temmuz günü, TBMM ve İspanya Parlamentosu olarak ortak bir açıklama yapmak ve girişime desteğimizi teyit etmenin anlamlı olacağını düşünüyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ayrıca İspanya Temsilciler Meclisi/Senato Avrupa Birliği Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose’yi kabul etti.

Kabülde Şentop, “FETÖ terör örgütüne finansman sağlamanın yanında, propaganda yapmasına imkan tanıyan FETÖ okullarının faaliyetlerinin engellenmesi ve eğitim kurumlarının Türk Maarif Vakfına devri konusunda İspanya’nın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Senato Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, görüşme sonrasında İspanya Senato Binası'nı gezdi.