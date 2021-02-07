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HaberlerGündemTBMM Başkanı Şentop: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün
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TBMM Başkanı Şentop: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun" dedi. Şentop ayrıca, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop:
TBMM Başkanı'ndan Boğaziçi yorumu!
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AA

Yeni bir anayasa yapmanın 'ütopya olmadığını, mümkün olduğunu' söyleyen TBMM Başkanı Şentop, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen olaylarla ilgili de yorumda bulundu.

Şentop'un ifadeleri şöyle: "Özellikle çevremizde gelişen, Rusya'daki olaylarla birlikte baktığımızda sanki bir süre sonra yapılması düşünülen, beklenen, muhtemel olaylar için burada bir eylemlilik çekirdeği oluşturmak, bunu sıcak tutmak gibi bir amaç varmış gibi düşünüyorum. Çünkü bunu başka türlü izah edebilmek, bunu bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil, tüm parametreleri bir araya getirdiğimizde."

Boğaziçi Üniversitesi'nden yaşanan olaylarda 'başka bir hazırlığın ipuçlarının görüldüğünü' söyleyen Şentop, "Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara tepki göstererek, "Bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler" demişti. Erdoğan, yapılan yorumları da eleştirerek, "Kendisini atamamızdan dolayı televizyon kanalları çıkmış 'istifa etsin'. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez." ifadesini kullanmış, sonrasında bir video yayınlayarak "Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın" çağrısında bulunmuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de şu sözleri sarf etmişti: "Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum. Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline de de onun bunun keyfine bırakmayın."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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