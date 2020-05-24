Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in toplanmaması yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Şentop, "Meclis niye toplanmıyor, toplanmalıdır bunun sohbeti yapılabilir, ama bundan Meclis Başkanını suçlayacak şey çıkarmalarını da hayretle izliyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Kanal24 Televizyonunda yayınlanan söyleşide eleştirilere yanıt verdi.

Şentop şunları söyledi:

"Meclis’in çalışmalarını tatil etme veya Meclis’in ara verme kararını Meclis Başkanının vermesi mümkün değil. Meclis Başkanının böyle bir yetkisi yok. Bu, Meclis’in toplanmadığı zamanlarda, Meclis’i toplantıya çağırma olağanüstü şartlarda, tatil veya ara verme için söz konusu olur. Bunu da Meclis Başkanı daha çok kendi inisiyatifiyle değil, parti gruplarının görüşlerini dikkate alarak yapıyor. Veya acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu zaman. O bakımdan ben bazı arkadaşların -tuhaf bir şekilde-, içtüzüğü bildiklerini de zannediyorum ama ona rağmen “Meclis Başkanı Meclis niye çalışmıyor” diye bunu benden sormalarını tuhaf karşılıyorum. Çünkü 15 Nisan’da muhtemel kendileri veya onların arkadaşları Genel Kurul’daydı. Farklı partilerden grup yönetiminden arkadaşlar. Ve böyle bir karar Genel Kurul’da alındı. Alınan karar özellikle 5 Mayıs’tan 14 Mayıs’a kadar olan kısmı “ara verme” kararıdır. Bunu özellikle söylüyorum. Şunu da tuhaf bulduğumu ifade edeyim. Şüphesiz tabi önemli gündem nedir, değildir konusu bir matematik, mühendislik konusu değil, siyasi tercih konusudur. Dolayısıyla bazı siyasi parti gruplarının kendilerine göre önemli gördüğü gündem maddesini diğer parti grupları önemli görmeyebilir. Onlar da başka bir şeyi önemli görebilir. Eğer gerçekten çok önemli, acil bir şey varsa o zaman 15 Nisan’da Meclis’in çalışmasına itiraz ederlerdi, edilebilirdi ve böyle bir karar çıkmayabilirdi. İkincisi 5-14 Mayıs arasında İçtüzüğe göre Meclis, “ara verme” dönemindeydi ve bu dönemde Meclis’in olağanüstü olarak toplantıya çağrılma imkanı vardı. Acil, önemli bir gündem maddesi gören, 120 milletvekili Meclis’i toplantıya çağırabilirdi. Böyle bir toplantı talebi de gelmedi bize. Ama bütün bunlar ortadayken Meclis niye toplanmıyor, toplanmalıdır bunun sohbeti yapılabilir, ama bundan Meclis Başkanını suçlayacak şey çıkarmalarını da hayretle izliyorum."