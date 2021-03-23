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TBMM Başkanı Şentop terörle mücadele zirvesine ev sahipliği yapacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24-25 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Afganistan, Irak ve Pakistan heyetlerinin fiziki olarak iştirak edeceği toplantıya Çin, İran ve Rusya ise çevrimiçi olarak katılacak

TBMM Başkanı Şentop terörle mücadele zirvesine ev sahipliği yapacak
Terörle mücadele zirvesi Antalya'da
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop terörle mücadele konusunda toplantıya ev sahipliği yapacak. “Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı” 24-25 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre salgın şartları nedeniyle hibrit formatta yapılacak toplantıya Afganistan, Irak ve Pakistan heyetleri fiziki olarak iştirak ederken, Çin, İran ve Rusya ise çevrimiçi olarak toplantıya katılacak.

Bu çerçevede TBMM Başkanı Şentop Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaıser, Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha Al Haidar’ı Antalya’da misafir edecek.

Toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, İran İslami Danışma Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Mojtaba Zonoori, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy ise çevrimiçi katılan isimler olacak.

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da konferansın açılışına bir video mesaj gönderecek.

Toplantıda Türkiye’yi, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, ihtisas komisyonları başkan ve başkanvekilleri, parlamenter asambleler nezdindeki Türk delegasyonlarının başkanları, parlamentolar arası dostluk grubu başkanları ve milletvekilleri arasından oluşturulan ve TBMM Başkanı Şentop’un başkanlık edeceği heyet temsil edecek.

GÜNDEM TERRÖLE MÜCADELE VE KOVİD-19’A KARŞI İŞBİRLİĞİ

TBMM Başkanı Şentop hem toplantının açılış konuşmasını yapacak hem de açılış oturumunu yönetecek. İki gün sürecek konferansta “Kovid-19 Politikalarının Koordinasyonunda Bölgesel İş Birliği ve Bağlantılılığın Artırılması” ve “Bölgesel Barış ve Refah için Terörizmle Mücadelede Dayanışmanın Güçlendirilmesi” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Konferansın sonunda katılımcı ülkeler tarafından ortak bir deklarasyon yayımlanacak ve deklarasyonda, Kovid-19 gibi salgınlar da dahil olmak üzere uluslararası sorunların ve terör gibi küresel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik dayanışma ve işbirliği vurgusu yapılacak.

Türkiye ilki 2017 yılında Pakistan’da yapılan toplantının 3’üncüsüne de İstanbul’da ev sahipliği yapmıştı. Antalya’daki toplantı Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı ikinci toplantı olurken beşinci konferansın ise 2022 yılı içerisinde Rusya Federasyonu Parlamentosunun ev sahipliğinde Moskova’da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Konferansa ilişkin görüşlerini paylaşan TBMM Başkanı Şentop ise hem terörle mücadele hem de Kovid-19 salgınına karşı bölgesel iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye’nin bölge ülkeleriyle her türlü iş birliğine ve yardıma hazır olduğuna işaret eden Şentop, “Hem salgın sürecini hem de terörle mücadele sürecini aynı kefeye koyarsak, salgından ve terörden arındırılmış bir bölge hepimizin hedefidir. Şimdiden toplantıya katkı sağlayacak ülkelere memnuniyetimi iletmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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