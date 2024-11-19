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        Haberler Gündem Politika TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi | Son dakika haberleri

        TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:54
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        Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

        Dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

        Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

        "CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."

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        #TBMM
        #dokunulmazlık dosyaları
        #CHP
        #Dem
        #Son dakika haberler
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