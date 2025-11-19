T.C. kimlik numaralarına göre KYK burs ödeme tarihi: KYK bursları yattı mı?
KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl ilk kez burs ya da öğrenim kredisi için başvurup taahhütnamesini onaylayan öğrencilerin ödemelerini 18 Kasım itibarıyla hesaplara yatırmaya başladı. Ziraat Bankası üzerinden erişilebilen ödemelerde, öğrencilerin hangi tarihte ücret alacağı ise T.C. kimlik numaralarına göre belirlendi. İşte T.C. kimlik numaralarına göre KYK burs ödeme tarihi...
Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği KYK burs ve kredi takvimi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 öğretim yılında ilk kez başvuru yapan ve taahhütnamesini tamamlayan öğrencilerin ödemelerinin başladığını duyurdu. 18 Kasım’da gerçekleştirilen ilk aktarım sonrası gözler, T.C. kimlik numarasına göre değişen ödeme günlerine çevrildi. Detaylar haberimizde...
2025-2025 KYK BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI!
2025-2026 KYK burs ödemeleri, bakanlıktan yapılan açıklama sonrasında başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.
18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak. TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım’da, "8" olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.
ÖDEMELER 2 AYLIK TOPLU MU OLACAK?
Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.
KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR, ZAM GELECEK Mİ?
2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak. Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.