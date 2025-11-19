Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem T.C. kimlik numaralarına göre KYK burs ve kredi ödeme tarihleri: KYK bursları yattı mı?

        T.C. kimlik numaralarına göre KYK burs ödeme tarihi: KYK bursları yattı mı?

        KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl ilk kez burs ya da öğrenim kredisi için başvurup taahhütnamesini onaylayan öğrencilerin ödemelerini 18 Kasım itibarıyla hesaplara yatırmaya başladı. Ziraat Bankası üzerinden erişilebilen ödemelerde, öğrencilerin hangi tarihte ücret alacağı ise T.C. kimlik numaralarına göre belirlendi. İşte T.C. kimlik numaralarına göre KYK burs ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 00:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği KYK burs ve kredi takvimi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 öğretim yılında ilk kez başvuru yapan ve taahhütnamesini tamamlayan öğrencilerin ödemelerinin başladığını duyurdu. 18 Kasım’da gerçekleştirilen ilk aktarım sonrası gözler, T.C. kimlik numarasına göre değişen ödeme günlerine çevrildi. Detaylar haberimizde...

        2

        2025-2025 KYK BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI!

        2025-2026 KYK burs ödemeleri, bakanlıktan yapılan açıklama sonrasında başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.

        3

        18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak. TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım’da, "8" olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.

        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÖDEMELER 2 AYLIK TOPLU MU OLACAK?

        Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.

        5

        KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR, ZAM GELECEK Mİ?

        2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak. Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda