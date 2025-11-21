Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TCDD 780 işçi alımı başvurusunda son gün: TCDD işçi başvurusu şartları neler? Başvurular ne zaman, nereden yapılacak?

        TCDD 780 işçi alımı için son gün! TCDD işçi alım başvurusu nereden yapılacak? TCDD işçi başvurusu ekranı ve şartları

        TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 780 işçi alımı yapacağını duyurdu. 7 Kasım'da başlayan başvuru süreci 21 Kasım bugün sona erecek. TCDD; vinç operatörü, kaynakçı ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirecek. Peki adayların başvuru şartları neler? İşte TCDD işçi alım başvurusu detayları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:17
        1

        TCDD, 780 işçi istihdam edeceğini açıkladı. Adayların başvuru yapmaları için 21 Kasım bugün son gün. Peki işçi başvuruları nereden, nasıl yapılacak? TCDD işçi alım şartları neler? İşte TCDD 780 işçi alımı detayları

        2

        TCDD 780 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

        TCDD, yayımladığı iş ilanında farklı kadrolarda alım yapacağını duyurdu. 780 kişinin istihdam edileceği belirtilen ilanda tüm kadro ve branş dağılımı belli oldu.

        3

        TCDD 780 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSUNDA 21 KASIM SON GÜN

        TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak. Adaylar 7 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

        4

        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

        Adaylar, işçi alım başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

        TCDD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TCDD 780 İŞÇİ ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

        Noter huzurunda kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirilecek.

        Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevler için alımda bulunulacak.

        6

        BAŞVURU ŞARTLARI

        İşçi alımı yapılacak işlerin "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfında olması ve işin niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebi için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

