TCDD 780 İŞÇİ ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Noter huzurunda kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevler için alımda bulunulacak.