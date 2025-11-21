TCDD 780 işçi alımı için son gün! TCDD işçi alım başvurusu nereden yapılacak? TCDD işçi başvurusu ekranı ve şartları
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 780 işçi alımı yapacağını duyurdu. 7 Kasım'da başlayan başvuru süreci 21 Kasım bugün sona erecek. TCDD; vinç operatörü, kaynakçı ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirecek. Peki adayların başvuru şartları neler? İşte TCDD işçi alım başvurusu detayları
TCDD 780 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR
TCDD, yayımladığı iş ilanında farklı kadrolarda alım yapacağını duyurdu. 780 kişinin istihdam edileceği belirtilen ilanda tüm kadro ve branş dağılımı belli oldu.
TCDD 780 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSUNDA 21 KASIM SON GÜN
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak. Adaylar 7 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar, işçi alım başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
TCDD 780 İŞÇİ ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI
Noter huzurunda kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirilecek.
Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevler için alımda bulunulacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
İşçi alımı yapılacak işlerin "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfında olması ve işin niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebi için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.