TCDD 780 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 780 işçi alımı yapılacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanında şu ifadelere yer verildi:

‘’Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 346 noter huzurunda kurayla, 434 sözlü sınavla olmak üzere toplam 780 işçi alınacaktır.

İş gücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde, 17.11.2025-21.11.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR’da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır. İş gücü taleplerimize başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecektir.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, özel şartlar, istenilen belgeler, işyerleri ve okul bölümleri (http://www.tcdd.gov.tr/) adresinde yayımlanacaktır.

İş gücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu, noter huzurunda kura çekimi tarihi/yeri ve kura sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

İstanbul ili işyerlerimiz için yayımlanan işgücü taleplerimiz il düzeyinde ilan edilmiş olup, adayların başvuru yapabilmeleri için ilan tarihinden önce İstanbul il sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir. Diğer işgücü taleplerimiz ülke düzeyinde yayımlanmaktadır.’’