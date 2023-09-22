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        Haberler Gündem TCG Anadolu test için Mersin'e demirledi

        TCG Anadolu test için Mersin'e demirledi

        Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) savaş gemisi TCG Anadolu, test için Mersin'in Silifke ilçesine demirledi. Gemi bölge halkının ilgi odağı oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:44
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        TCG Anadolu Mersin'de
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        Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) savaş gemisi TCG Anadolu, Akdeniz'deki seyri kapsamında Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na demirledi.

        KISA SÜREDE KENTTEN AYRILACAK

        Doğu Akdeniz'de seyreden Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Burada Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Taşucu Limanı'na demir attı.

        Nato Limanı diye anılan limana demirleyen TCG Anadolu, çevredeki vatandaşların büyük ilgisini çekti. Dünyanın SİHA gemisi TCG Anadolu'nun, Taşucu Limanı'na test için geldiği ve kısa süre sonra kentten ayrılacağı bildirildi.

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        DONANIMI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

        Bu arada, TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

        Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, bin 223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

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        #TCG Anadolu
        #silifke
        #haberler
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