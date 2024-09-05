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        Haberler Dünya TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi | Dış Haberler

        TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi

        1989'da hizmete giren TCG Yıldırım, adını 4. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'den alıyor. TCG Yıldırım'ın borda numarasıysa F-243

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:22
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        TCG Yıldırım'dan Yunanistan ziyareti
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Yıldırım firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda TCG Yıldırım, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadeleri yer aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #tcg yıldırım
        #yunanistan
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