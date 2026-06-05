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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesinde konuştu

        TCMB Başkanı Karahan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesinde konuştu

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, katılım finansın Türkiye'de istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirterek, "Katılım finansın varlık payı 2010'ların başında yaklaşık yüzde 4,5 seviyesindeyken bugün yaklaşık yüzde 9'a yükseldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        "Türkiye'de katılım finans istikrarlı şekilde büyüyor"

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, katılım finansın Türkiye'de istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirterek, "Katılım finansın varlık payı 2010'ların başında yaklaşık yüzde 4,5 seviyesindeyken bugün yaklaşık yüzde 9'a yükseldi." dedi.

        Karahan, burada "Sermaye Akışlarının Yeniden Yapılandırılması: Kapsamlı Makro-Mikro Ekonomik Entegrasyon İçin İslami Bir Çerçeve" panelinde yaptığı konuşmada, düşük enflasyonun daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sağladığını, finansal aktörlerin de bu ortamda daha düşük oranlarla uzun vadeli finansal ürünler sunabildiğini dile getirdi.

        Yatırımları aynı zamanda verimlilik için de önemsediklerini ifade eden Karahan, daha üretken ve refah bir ekonomiyi hedeflediklerini söyledi. Karahan, çalışan başına üretime bakıldığında verimliliğin arttığını, AR-GE harcamalarının da yükseldiğini belirterek, "Tüm bunlar, makroekonomik istikrar arttıkça ekonominin üretken kapasitesinin genişlediğini gösteriyor." diye konuştu.

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        "TÜRKİYE'DE KATILIK FİNANS İSTİKRARLI ŞEKİLDE BÜYÜYOR"

        Fatih Karahan, İslami finans ve ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde, finansal kapsayıcılık açısından bu alanın çok önemli bir değer sunduğunu dile getirdi. İslami finansın bankacılık sisteminde bir alternatif sunduğunu ifade eden Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Bunun açık bir örneği, katılım finansın KOBİ kredilerinde temsil edilmesi. Geleneksel bankacılık araçlarıyla kredi alamayan birçok KOBİ, katılım finans araçlarıyla faaliyetlerini sürdürebiliyor. Bu tür uygulamalar, finansal kapsayıcılığı genişletiyor ve kullanılmayan tasarrufları finansal aracılık yoluyla üretken kullanıma yönlendiriyor. Türkiye'de katılım finansın istikrarlı şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Katılım finansın varlık payı 2010'ların başında yaklaşık yüzde 4,5 seviyesindeyken bugün yaklaşık yüzde 9'a yükseldi. Bu süreçte katılım finans kurumlarının sayısı da arttı ve lisans alan iki yeni kurumun da faaliyete başlaması bekleniyor. Sektör istikrarlı şekilde büyüyor.”

        "KATILIM FİNANSLA UYUMLU LİKİDİTE YÖNETİM ARAÇLARI GELİŞTİRDİK"

        Merkez Bankası Başkanı Karahan, katılım bankalarının mevduat bankalarına kıyasla daha güçlü kredi büyümesi gösterdiğini ve bunun da finansal sistemdeki pazar payının artmasına katkıda bulunduğunu söyledi. TCMB olarak katılım finans kurumlarına da hizmet edecek şekilde finans araçları üzerinde çalıştıklarını belirten Karahan, katılım finansla uyumlu likidite yönetim araçları geliştirdiklerini ifade etti.

        Karahan, TCMB'nin politika çerçevesinin sadece politika faizinden ibaret olmadığını, makro ihtiyati tedbirlerle de para politikasını desteklediklerini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu tedbirlerin katılım finans kurumlarına da uygun şekilde tasarlanması gerekir, çünkü onların iş modeli ve müşteri tabanı farklı. Bu açıdan kalibrasyon süreci üzerinde 2 yıldır bazı düzenlemeler yaptık. Son olarak, TCMB'nin ihracatçılar ve uzun vadeli yatırım finansmanı için kredi programları var. Bu programlardan bazılarını katılım finans kurumlarının da müşterilerine sunabileceği şekilde yapılandırdık ve bu da onların piyasada daha fazla pay elde etmelerine yardımcı oldu.” Oturumun ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, konuşmacılara plaket takdim etti.

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