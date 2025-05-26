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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB faiz kararı bekleniyor: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde, PPK toplantısı ne zaman?

        TCMB faiz kararı bekleniyor: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Ekonomi çevrelerinin gündeminde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadele kapsamında kararlılık vurgusu yapması, para politikası beklentilerini şekillendiriyor. TCMB'nin atacağı olası adımların, Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında netlik kazanması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte toplantı tarihine dair detaylar ve güncel gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:09
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararı, ekonomi çevrelerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz dönemde politika faizinde yukarı yönlü adım atan Merkez Bankası’nın bu ay nasıl bir karar vereceği ise merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan’ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapması, piyasalarda sıkı para politikası sürecinin süreceği beklentisini güçlendirdi. Tüm gözler, Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak yeni kararda. Peki, TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte toplantı tarihi ve son gelişmeler…

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        TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TCMB Para Politikası Kurulu bir sonraki toplantısını 19 Haziran 2025 tarihinde yaparak, faiz kararını açıklayacak. Mayıs ayında toplantı yapılmayacak.

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        TCMB NİSAN FAİZ KARARI NE OLDU?

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir.

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        FED MAYIS FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın indirim baskısına rağmen 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu. Fed'in yayımladığı karar metninde daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı belirtildi. Fed Başkanı Powell ise tarifelerin enflasyona etkisini görmek için henüz erken olduğunu söyledi. Trump'ın çağrılarının Fed'in kararlarını etkilemediğini vurguladı.

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        "(Enflasyon beklentileri) Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor"

        TCMB Başkanı Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te "Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı konuşma yaptı.

        TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda yaşanan düşüşe işaret ederek "Gerek kullandığımız 6 göstergenin ortalaması gerekse tahmin performansı görece iyi olan medyan enflasyona baktığımızda, bu göstergeler yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde olduğunu ima ediyor. Bu da bize dezenflasyonun süreceğini gösteriyor." diye konuştu.

        Yıllık olarak bakıldığında düşüş eğilimini sürdüren gıda fiyatlarının martta ramazan ayının da etkisiyle yükseldiğini ve ardından nisanda daha ılımlı bir artış kaydettiğini dile getiren Karahan, "Ancak geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleşen zirai don hadisesi, önümüzdeki dönem için başta meyve olmak üzere işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı." ifadelerini kullandı.

        Hizmet enflasyonundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, nisanda aylık temel mal enflasyonun yükseldiğini, hizmet enflasyonundaki artışın görece sınırlı olduğunu söyledi.

        Karahan, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların hafiflemeye devam ettiğini kaydederek, bu durumun belirli sektörlerden kaynaklanmayıp genele yayılmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

        Alınan politika tedbirleri ve manşet enflasyonundaki düşüşü takiben enflasyon beklentilerinin sektörel farklılık göstermekle birlikte gerileme eğilimine girdiğini dile getiren Karahan, "Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle nisanda enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor." yorumunu yaptı.

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        "Sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz"

        Fatih Karahan, enflasyon üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkilere değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Emtia fiyatları daha ılımlı seyrederek dezenflasyona katkı sağlıyor, yurt dışı talep zayıflıyor. Para politikasında aldığımız önlemler sayesinde yurt içi talep de zayıflamakta. Diğer taraftan belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar da sürecek. Bir kez daha vurgulamak isterim ki fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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