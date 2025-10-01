Habertürk
        TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman duyurulacak, beklenti ne yönde?

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi yatırımcıların ve ekonomi çevrelerinin yakın takibinde. Yıl boyunca önceden duyurulan resmi takvim çerçevesinde gerçekleşecek toplantılar, faiz oranlarına ilişkin alınacak kararlarla kredi maliyetlerinden mevduat getirilerine kadar geniş bir alanda etkili olacak. İşte merak edilenler...

        Giriş: 01.10.2025 - 19:34 Güncelleme: 01.10.2025 - 19:34
        1

        Ekonomi gündeminde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir sonraki faiz kararına çevrildi. Piyasalarda enflasyon verilerinin seyrine bağlı olarak faizlerde değişiklik ihtimali tartışılırken, Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı kararın hem yatırımcılar hem de vatandaşlar açısından kritik etkiler doğurması bekleniyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? Detaylar haberimizde...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.

        4

        2025 yılı toplantı tarihleri

        23 Ekim 2025

        11 Aralık 2025

        5

        2026 yılının ilk toplantıları ise:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

