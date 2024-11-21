Gözler PPK toplantısında: TCMB Kasım faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Bugün yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı sonrası Kasım faiz kararı açıklanacak. Fed'in toplamda 75 baz puan faiz indirimine giderek; politika faizini 4,50-4,75 aralığına indirmesi sonrasında Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, TCMB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte, TCMB toplantı saati...
Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Kasım faiz kararına çevrildi. Öte yandan, AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi, piyasaların nabzını tuttu. Fed'in arka arkaya iki ay faiz indirimine gitmesinden sonra akıllara, 'Merkez Bankası bu ay faiz indirimi yapar mı?' sorusu da geliyor. Peki, TCMB Kasım faiz kararı ne zama açıklanacak? İşte, PPK toplantı saati...
TCMB KASIM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün günü saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
MERKEZ BANKASI KASIM FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.