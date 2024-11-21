Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Kasım faiz kararına çevrildi. Öte yandan, AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi, piyasaların nabzını tuttu. Fed'in arka arkaya iki ay faiz indirimine gitmesinden sonra akıllara, 'Merkez Bankası bu ay faiz indirimi yapar mı?' sorusu da geliyor. Peki, TCMB Kasım faiz kararı ne zama açıklanacak? İşte, PPK toplantı saati...