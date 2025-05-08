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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervleri 7 haftadır düşüşte - Para Haberleri

        Rezervler 7 haftadır düşüşte

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 138 milyar 532 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:53
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        Rezervler 7 haftadır düşüşte
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalışla 57 milyar 577 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüşle 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.

        TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        01.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        27.12.2024 64.319 90.738 155.057
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        14.03.2025 74.013 98.069 171.082
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        11.04.2025 79.482 68.007 147.488
        18.04.2025 82.252 64.305 146.557
        25.04.2025 81.800 59.250 141.051
        02.05.2025 80.955 57.577 138.532
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