        TDK, 2025’in Kelimesi için öneri sürecini başlattı

        TDK, Ankara Üniversitesi İLAUM iş birliğiyle 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı önerilerini 14 Aralık 2025'e kadar web sitesinden topluyor; geçen yıl "kalabalık yalnızlık"ın seçildiği süreç bu yıl da halk oylamasıyla sürecek

        Giriş: 25.11.2025 - 18:23 Güncelleme: 25.11.2025 - 18:23
        Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı belirlemek için öneri sürecini başlattı.

        TDK'dan yapılan açıklamaya göre; herkesten gelecek kelime ve kavram önerileri için Türk Dil Kurumu'nun genel ağ sayfasında ilgili bölüm açıldı. Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık 2025 tarihine kadar söz konusu sayfaya girerek kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek. Halktan gelen kelime/kavramlar TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

        TDK ve Ankara Üniversitesi, 'Yılın Kelimesi/Kavramı'nı halk oylamasıyla belirlemeyi geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen uygulamayla seçilen 'kalabalık yalnızlık', geniş bir katılımla önemli bir kültürel farkındalık oluşturdu. Türkçe'nin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye’nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçe'nin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla iki kurum iş birliği içinde '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı belirliyor.

