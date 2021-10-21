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Derin teknoloji alanında yatırımlar gerçekleştiren Diffusion Capital Partners (DCP), 9 milyon euro değerleme ile kablosuz ağlardaki kullanıcı deneyimine yönelik yapay zekaya dayalı yönetim yazılımları geliştiren TEA Networks’e 1 milyon euro yatırım yaptı. Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da çalışmalarını yürüten TEA networks’ün geliştirdiği yazılım çözümlerinin, dünya çapındaki internet servis sağlayıcıları ve kablosuz cihaz üreticileri tarafından kullanıldığı belirtildi.

Şirketin, geliştirdiği “High-Definition Predictive Maintenance Technology” sayesinde kablosuz ağların verimli şekilde çalışmasını sağlayan çözümler sunduğu kaydedildi

TEA networks CEO’su Kerim Aytek Tok, "Çift yönlü, gerçek zamanlı haberleşen gömülü ve bulut modüllerinden oluşan çözümümüz ile kullanıcıların Wi-Fi tecrübesini öngörüsel olarak iyileştiriyoruz. Wi-Fi sorunlarını gerçekleşmeden önlüyoruz. DCP’den aldığımız destek ile teknolojimizi yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

DCP Yönetici Ortağı Haluk Zontul da, TEA networks yatırımı ile ilgili olarak, "DCP olarak stratejimiz derin teknoloji yatırım fırsatlarını yakından izlemek, bu girişimlere çekirdek ve seri-A turlarında yatırım gerçekleştirerek küresel pazarlara açılmalarına imkan sağlamak. Wi-Fi bağlantı kalitesi günümüz yaşamının önemli ihtiyaçlarından biri olmuş durumda. Bu ihtiyaç, internete bağlanan cihazların sayısındaki artış ve 5G’nin yaygınlaşması ile daha da belirginleşecek. TEA networks ekibinin bu alandaki çalışmalarını 2 yıldan uzun bir süredir takip ediyorduk, ürünlerinin uluslararası pazarlara ölçeklenmesi aşamasında yatırım yaptığımız için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.