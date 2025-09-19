TEB Arval’de üst düzey atama
Operasyonel araç kiralama şirketi TEB Arval'de üst düzey atama gerçekleşti. 2019 yılından bu yana TEB Arval Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Deynek, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla TEB Arval Genel Müdürü olarak atandı
Yapılan açıklamaya göre, Fatih Deynek, TEB Arval’deki görev süresince şirketin finansal stratejilerini yöneterek sermaye yapısının güçlenmesine ve sürdürülebilir büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağladı.
20 yılı aşkın kariyerinde strateji geliştirme, finansal liderlik, iş geliştirme ve birleşme&satın alma süreçlerinde geniş deneyime sahip Deynek'in, TEB Arval’in sürdürülebilir mobilite alanında öncü olma vizyonuna liderlik edeceği öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Fatih Deynek, finans ve danışmanlık sektörlerinde edindiği geniş deneyimiyle öne çıkıyor.