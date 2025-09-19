Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.115,83 %0,61
        DOLAR 41,3940 %0,25
        EURO 48,6210 %-0,30
        GRAM ALTIN 4.856,80 %0,38
        FAİZ 39,91 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 56,10 %1,00
        BITCOIN 116.413,00 %-0,99
        GBP/TRY 55,7920 %-0,52
        EUR/USD 1,1736 %-0,44
        BRENT 67,37 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 7.941,04 %0,38
        Haberler Ekonomi Otomobil TEB Arval’de üst düzey atama - Otomobil Haberleri

        TEB Arval’de üst düzey atama

        Operasyonel araç kiralama şirketi TEB Arval'de üst düzey atama gerçekleşti. 2019 yılından bu yana TEB Arval Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Deynek, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla TEB Arval Genel Müdürü olarak atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 15:08 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEB Arval'de üst düzey atama TEB Arval'de üst düzey atama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEB Arval Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatih Deynek, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla TEB Arval Genel Müdürü görevine getirildi.

        Yapılan açıklamaya göre, Fatih Deynek, TEB Arval’deki görev süresince şirketin finansal stratejilerini yöneterek sermaye yapısının güçlenmesine ve sürdürülebilir büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağladı.

        20 yılı aşkın kariyerinde strateji geliştirme, finansal liderlik, iş geliştirme ve birleşme&satın alma süreçlerinde geniş deneyime sahip Deynek'in, TEB Arval’in sürdürülebilir mobilite alanında öncü olma vizyonuna liderlik edeceği öğrenildi.

        Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Fatih Deynek, finans ve danışmanlık sektörlerinde edindiği geniş deneyimiyle öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri