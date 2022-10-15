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Haberler Gündem SON DAKİKA | Bartın'daki maden kazasında tedavi altındaki 6 madenciyle ilgili son durum!
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Tedavi altındaki 6 madenciyle ilgili son durum!

Bartın'daki maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisi İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yaralı yakınlarını amfide bir araya getirerek yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi. İşte tedavi altındaki madencilerin son durumu...

SON DAKİKA | Bartın'daki maden kazasında tedavi altındaki 6 madenciyle ilgili son durum!
Tedavi altındaki 6 madenciyle ilgili son durum!
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DHA

Bartın´da maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor.

YARALILARIN SON DURUMUNU ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre Taner Şen, Ayhan Akgün, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş´ın yakınları amfide bir araya geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hasta yakınlarını hastanede ağırlayacaklarını belirtti. Yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi.

"YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİ EDİYORUZ"

Yiyit, "Dün gece geldiğimden beri ekip olarak ayaktayız. Güzel haberler vermek için uğraşıyoruz. Öncelikle uzun soluklu bir sürecimiz olacak. Hastalarımızı yanık ünitesinde takip ediyoruz ama yoğun bakım kısmında yanık ekibimiz de takip ediyor.

"5 HASTADA YANIKLAR VAR, ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Bizler maksimum tedavi vereceğiz. Siz dua edeceksiniz. Belli bir zamana ihtiyacımız var. Hastalarımızın 5 tanesinde yanıklar var. Bir tanesi karbonmonoksit zehirlenmesi o yüzden hiperbarik oksijen alıyor. Durumu iyiye gidiyor. Diğer hastalarımızın zamana ihtiyacı var. Dışarıdan görmediğiniz yaralar. Uzun süre sıcak havaya teneffüs ettiler o yüzden vücudun içindeki tahribatın etkisini bilmiyoruz. Antibiyotiklerini veriyoruz" dedi.

"BİR YAKINI HASTAYLA GÖRÜŞTÜRECEĞİZ"

Hasta yakınlarının hastanede kalacaklarını açıklayan Yiyit, "Sizin için kalacak yerler organize ettik. Size bazı kartlar vereceğiz. Kişiye özel kartlar tanımlayacağız. Onun dışında sizin bekleyeceğiniz bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi hocamız pansumanları yapıyor. Bir yakını hastasıyla görüştüreceğiz." diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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