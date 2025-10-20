Tedavisi tamamlanan 91 yaşındaki Brigitte Bardot taburcu oldu

Üç hafta önce hastane kaldırılıp ameliyata alındığı öğrenilen Brigitte Bardot, hastaneden taburcu edildi. 91 yaşındaki Fransız oyuncunun sözcüsü; "Bayan Bardot, evine döndü ve şimdi dinleniyor. İyi durumda" açıklamasını yaptı.

Geçen hafta Fransız medyası, efsanevi sinemacının ciddi bir hastalık nedeniyle hastanede olduğunu ve ameliyat olduğunu duyurdu. Fransa'nın Saint-Tropez şehrinde yaşayan oyuncu, Toulon'daki bir hastanede tedavi görmüştü.

Brigitte Bardot'un Temmuz 2023'te, Saint-Tropez'de artan sıcaklıklar nedeniyle solunum problemleri yaşadığı bildirilmişti. Bardot'ya solunum güçlüğü çekmesinin ardından, Fransa'nın güneyindeki evinde sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmişti.

Brigitte Bardot, 1952'de 'Bikinili Kız' filmiyle çıkış yapan bardot, savaş sonrası dönemin en ünlü Fransız film yıldızlarından biri oldu. 1956'da, Hollywood sansürlerinin kesintilerine rağmen ABD'de vizyona giren en yüksek hasılatlı yabancı film olan ve ayrı yaşadığı eşi Roger Vadim'in 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filminde başrol oynadı.

Paris doğumlu Brigitte Bardot, sinemanın seksi yıldızı olarak yükseldi. Onun için, 1957'de New York'taki rahipler, insanlara onun filmlerini izlememelerini söyledi. 6 yıl sonra Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ı 'Erotik serserilik' ile suçlayan Vatikan, Bardot'yu 'Kötü biri' olarak kınadı. Ancak bu tartışmalar kariyerine zarar vermedi. Brigitte Bardot, 1970'lerin başında emekli olana kadar 45'ten fazla filmde rol aldı ve 70'ten fazla şarkı kaydetti.