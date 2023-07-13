Tedavisini üstlendiği sokak köpeği, Yeşim'in mezarı başından ayrılmıyor

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Kızının mezarı yanında yatan Pamuk'un fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Aysun Akbaş, "Pamuk, kızımın tedavi ettirip, hayatını kurtardığı bir köpek. İnsan olsa unuturdu ama o kendisine yapılan bu iyiliği unutmuyor. Çünkü bizimle beraber Yeşim ablasını ziyarete geliyor" dedi.