        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tedesco'dan derbide 3 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Tedesco'dan derbide 3 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Ferencvaros maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 01.12.2025 - 20:21
        Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ferencvaros müsabakasına ilk 11'de başlattığı oyunculardan Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

        40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ilk 11'de değerlendirdi.

        Tedesco, Galatasaray karşısında kalede Ederson'u görevlendirirken, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanı Edson Alvarez ile İsmail Yüksek'e emanet eden Tedesco, hücum hattını Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan kurdu. Genç çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

        Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

        MAÇTAN ÖNCE GERGİNLİK YAŞANDI

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi.

        Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı.

        Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.

        3 TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPILDI

        Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

        Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.

        ÇAĞLAR VE SZYMANSKI YETİŞMEDİ

        Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi.

        Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

        SOL BEKTE TERCİH BROWN OLDU

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde sol bekte Archie Brown'u tercih etti.

        Karşılaşma öncesinde Levent Mercan'ın yükselen performansı sebebiyle sol bek belirsizliğini korumuştu.

        ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ MAÇI STATTA TAKİP ETTİ

        Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi.

        Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.

        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı.

        Bu oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışında bulunuyor.

        10 FUTBOLCU İLK GALATASARAY DERBİSİNİ YAŞADI

        Fenerbahçe'de 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.

        Sarı-lacivertlilerde Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Kaleci Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

        19 YAŞ ALTINDA KAZANAN FENERBAHÇE

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 19 yaş altı müsabakasını sarı-lacivertliler kazandı.

        Dereağzı Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Ercüment Sancaklı ve 88. dakikada Haydar Karataş attı.

