Tegs - Nyköpings BIS maçı ne zaman?

Tegs ve Nyköpings BIS, 02 Eylül 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Tegs 16 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Nyköpings BIS 23 puanda ve 11. sırada. Tegs, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nyköpings BIS, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 653. İddaa'da Tegs kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nyköpings BIS kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tegs önceki hafta IFK Lulea mücadelesinde 4-0 kazandı.

Nyköpings BIS, Assyriska karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tegs, 11 gol attı ve 17 gol yedi.

Nyköpings BIS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nyköpings BIS, 13 gol atarken 15 gol yedi.

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