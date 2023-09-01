Beyoğlu'nda korkup cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre tehdit edilince kaldığı otel odasının penceresine çıktı. Korku dolu anlarda 3'üncü kattan 1'inci kata kadar inen kişi, daha sonra itfaiyenin açtığı şişme yastığa atladı
Beyoğlu'nda iddiaya göre kaldığı otel odasında telefonda tehdit edilince korkuya kapılıp camdan dışarı çıkan kişi polis itfaiye ve sağlık ekiplerini hareket geçirdi.
DHA'nın haberine göre uzun süre dış cephedeki demire tutunduktan sonra, üçüncü kattan birinci kata inen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin açtığı şişme yastığa atladı.
Olay saat 12:00 sıralarında yaşandı. Kocatepe Mahallesi'nde bir otelde kalan yabancı uyruklu kişi iddiaya göre kendisine gelen tehdit telefonlarıyla korkuya kapıldı.
Üçüncü kattaki odanın camından dışarı çıkan kişi tabela demirine tutundu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yabancı uyruklu kişinin düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı.
Demire tutunarak birinci kata kadar inen kişi buradan itfaiye ekibinin açtığı şişme yatağa atladı. Yara almadan kurtarılan kişi olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.