Tehdit notu yazıp mermi bıraktılar!

Bahçelievler’de bulunan bir gümrükleme firması yeni suç örgütlerinin hedefi oldu. Firma sahibinden haraç isteyen suç çetesi, 3 çete üyesini firma sahibinin iş yerine gönderdi.

Çete üyeleri tehdit içerikli not kağıdıyla içerisinde mermi bulunan zarfı sekretere bıraktı. Notta “Hakkında her şeyi biliyorum. Ara, bize ulaş. Yoksa neler yapabileceğimi biliyorsun” yazıyordu. Notun altında bırakılan yurt dışı numarasını arayan iş insanı suç çetesinin kendisinden haraç istediğini anlayınca polise haber verdi.

ŞÜPHELİLER TELEGRAM ÜZERİNDEN BULUNMUŞ

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından iş yerine gelen şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin saklandığı adreslere baskın yapıldı.

Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firma sahibinin iş yerine giden üç şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı. Şüpheli üç çocuğun Telegram kanalları aracılığıyla kandırıldıkları ve suçta kullanıldıkları tespit edildi. Olayın azmettiricinin ise ülke geneli ve uluslararası alanda hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında bulunan yeni nesil suç çetesi lideri olduğu belirlendi.