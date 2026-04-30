        Tehdit notu yazıp mermi bıraktılar!

        Tehdit notu yazıp mermi bıraktılar!

        İstanbul Bahçelievler'de gümrükleme firması sahibi bir iş insanı, kendisinden haraç isteyen suç örgütüne para vermediği için iş yerine not içerisinde mermi bırakılarak tehdit edildi. Polise giderek şikayetçi olmasının ardından 6 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 12:10 Güncelleme:
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 12:10

        Bahçelievler’de bulunan bir gümrükleme firması yeni suç örgütlerinin hedefi oldu. Firma sahibinden haraç isteyen suç çetesi, 3 çete üyesini firma sahibinin iş yerine gönderdi.

        Çete üyeleri tehdit içerikli not kağıdıyla içerisinde mermi bulunan zarfı sekretere bıraktı. Notta “Hakkında her şeyi biliyorum. Ara, bize ulaş. Yoksa neler yapabileceğimi biliyorsun” yazıyordu. Notun altında bırakılan yurt dışı numarasını arayan iş insanı suç çetesinin kendisinden haraç istediğini anlayınca polise haber verdi.

        ŞÜPHELİLER TELEGRAM ÜZERİNDEN BULUNMUŞ

        İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından iş yerine gelen şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin saklandığı adreslere baskın yapıldı.

        Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firma sahibinin iş yerine giden üç şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı. Şüpheli üç çocuğun Telegram kanalları aracılığıyla kandırıldıkları ve suçta kullanıldıkları tespit edildi. Olayın azmettiricinin ise ülke geneli ve uluslararası alanda hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında bulunan yeni nesil suç çetesi lideri olduğu belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de geminin karaya oturduğu anlar kamerada; iş kadınının yalısı hasar aldı

        İSTANBUL Boğazı'nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Geminin karaya oturması sonucu korkuluk, fayans ve beton bölümlerinde hasar oluşan yalının, iş kadını Bianka Sömer Türkmen'e (45) ait ol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı