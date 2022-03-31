Tehlikeli atık iddialarına yalanlama 0:00 / 0:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin tehlikeli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ithalatına kesinlikle müsaade etmediğinin altını çizerek, Adana ile ilgili gündeme getirilen iddialarla ilgili 7 ekibin sahada tarama yaptığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini bildirdi.

TEPKİ ÇEKEN HABER

Bloomberg muhabiri Kit Chellel’in İngiltere’den Türkiye’ye nasıl çöp ihraç edildiğini araştırdığı haberi tepki çekti. Haberde Londra’dan Adana’ya GPS cihazı ile takip edilen TESCO süpermarketlere ait çöplerin 3200 km. yol kat ederek Adana’ya varış hikayesi böyle yer aldı.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı (EPOC) için Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Bakan Murat Kurum, “İngiltere'den getirilen tehlikeli atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı” yönünde önce sosyal medyada çıkan ardından basında yer bulan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

“GÜMRÜKTEN TESİSE KADAR TÜM SÜRECİ MOTAT İLE TAKİP EDİYORUZ"

Çevre Kanunu gereği “tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatının yasak olduğu” hatırlatmasında bulunan Bakan Kurum, ithal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki sürecinin MoTAT ismi verilen mobil atık taşıma sistemi ile takip edildiğini söyledi.

Gümrüklerde ve tesislerde çok sıkı denetimlerin yapıldığını belirten Bakan Kurum, 2022 yılında da sadece temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatına izin verildiğini ifade etti.

Karışık atıkların ithalatının da mümkün olmadığını, ithal edilecek geri dönüştürülebilir atıkta yüzde 1'den fazla yabancı malzeme bulunamayacağını kaydeden Murat Kurum, "Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasaktır." şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geri dönüşümden çıkan bakiye atıkların geri kazanım amaçlı başka bir geri dönüşüm tesisine ya da bertaraf için lisanslı tesislere gönderildiği bilgisini verdi.

Bölge tarandı, döküm tespit edilemedi; görüntülerin de yeni olmadığı ortaya çıktı

“Bakanlık olarak tehlikeli atıklarla ilgili rutin denetimlerimizi sürdürüyoruz” diyen Bakan Kurum, ihbar alınması durumunda ise bölge ekiplerinin ivedilikle denetimlerini yaptığını ve Bakanlığın gerekli yaptırımları uyguladığını bildirdi.

Adana özelindeki iddialar sonrası da Bakanlık denetim ekiplerinin saha incelemeleri yaptığını söyleyen Bakan Murat Kurum, 7 ekibin bütün bölgeyi taradığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini açıklayarak, “Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır. Haber ve haberin içeriğinde yer alan tüm bilgiler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

"SANAYİ SİTESİNDE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ VAR"

Geri dönüşüm tesisi olmadığı iddia edilen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu bir sanayi sitesi olduğunu da açıklayan Bakan Murat Kurum, “Daha önce de Adana ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak hiçbir parametre tespit edilmedi." ifadelerini kullandı.

Atıklarla ilgili tüm aşamaları çok yakından ve titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Kurum, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"Ülkemize, çevremize, doğamıza ilişkin konularda çok hassas davranıyoruz. Bırakın zarar verilmesine izin vermeyi, attığımız adımlarla gelecek nesillere daha iyi bir çevre ve tertemiz bir doğa bırakacak çalışmaları kararlı bir şekilde yürütüyoruz, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."