Tek belirtisi aniden beliren benler değil! Cilt kanserinin göz ardı edilen 5 belirtisi!

CİLDE YAYILAN KIZARIKLIK VE DÜŞÜK RENK DEĞİŞİMİ

Küçük, gözle fark edilmeyen kızarıklıklar veya ciltte hafif renk değişimleri de bir uyarı işareti olabilir. Bu belirtiler çoğunlukla güneş yanığı veya alerji ile karıştırılır. Ancak özellikle zamanla değişen veya yayılma eğilimi gösteren cilt bölgeleri dikkatle izlenmelidir.