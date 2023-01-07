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Kaliteli bir uyku sağlamanız üzerinde negatif etkiler gösteren tek taraflı burun tıkanıklığı, kış aylarında azalan nem oranına paralel olarak artış gösterir. Oldukça sık karşılan tek taraflı burun tıkanıklığında, burun deliğinin bir tarafı normal hava sirkülasyonunu sağlarken diğer burun deliği tamamen tıkanmıştır. Peki, tek taraflı burun tıkanıklığı nasıl geçer, tek taraflı burun tıkanıklığına ne iyi gelir, yatar pozisyonda burun tıkanması, sabah uyanınca burun tıkanıklığı, alerjik burun tıkanıklığı nasıl geçer, tek taraflı burun tıkanıklığı nedenleri? Tüm merak edilen detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Tek Taraflı Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Merak edilen soruların başında tek taraflı burun tıkanıklığından nasıl kurtulacağımız gelmektedir. Öncelikle burun tıkanıklığına sebep olan etkeni bulmamız gerekir. Alerjik bir reaksiyon mu yoksa viral bir enfeksiyon mu? Belki de yapısal bir problem. Eğer alerji kaynaklı bir tıkanıklık söz konuysa bizi etkileyen alerjenlerden uzak durmamız gerekir. Doktora kontrolünde antihistaminik kullanımı da alerjik belirtilerin ve tıkanıklığın giderilmesinde olumlu sonuçlar doğuracaktır. Burun tıkanıklığı burnun yapısal probleminden dolayı baş gösteriyorsa bir kulak burun boğaz uzmanına görünmelisiniz. Yapısal bozukluğun giderilmesi için cerrahi müdahaleler gerekebilir. Şayet viral bir enfeksiyon söz konusuysa ortalama 1-2 hafta içinde semptomlar kendiliğinden geçecektir. Antibiyotik kullanımı grip tarzı viral enfeksiyonlarda etkisizdir. Bu sebeple burun tıkanıklığında antibiyotik kullanımına ihtiyaç yoktur.

Tek Taraflı Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Zaman zaman hepimizde baş gösteren burun tıkanıklığını giderici bazı yöntemler vardır. Bunlar:

Burun tıkanıklığını gidermenin en kolay ve bilinen yolu tuzlu su yöntemidir. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı kadar su ekleyin ve karıştırın. Nefesinizi tuttuktan sonra var gücünüzle tuzlu soyu burun deliklerinizden içeri çekin ve iyice temizleyen

Burun deliğine birkaç yağı zeytinyağı damlatın. Bu yöntem burun tıkanıklığınıza iyi gelecektir.

Odadaki nem dengesinin korunması da burun tıkanıklığının giderilmesinde son derece etkilidir. Bir bardak suyu kaloriferin üzerine koyarak havadaki nemi tazeleyebilirsiniz.

Naneli suda hava yollarının açılması bakımında oldukça olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Genişçe bir kovaya bir tutam nane atın. 5-10 dakika bu naneli suyu hem ağız hem de burundan çekin. Bu yöntem sayesinde daha rahat nefes almaya başladığınızı fark edeceksiniz.

Bir demet papatyayı kaynatın. Kaynama işleminde ortaya çıkan buhar burun kanallarınızın içini boşaltacaktır.

Elma sirkesi sahip olduğu asidik yapıdan dolayı burun içerisinde yer alan virüs ve bakteri oluşumunun önüne geçer.

Yatar Pozisyonda Burun Tıkanması

“Gün içerisinde hiçbir sorunum yok ancak ne zaman yatsam burnum tıkanıyor” mu diyorsunuz. Peki, bunun sebebi nedir? Öncelikle yatar pozisyonda baş gösteren bu tıkanıklığının nedeni burun içerisinde yer alan konkaların(burun eti) kanla dolup şişmesidir. Gece yaşanan bu burun tıkanıklığını önlemek için yattığımız ortamın havalandırılması gerekmektedir. Gerekirse ortamın nem dengesini arttıran hava nemlendirici cihazlar kullanılabilir.

Sabah Uyanınca Burun Tıkanıklığı

Sabah uyanınca yaşanan burun tıkanıklıklarının temel sebeplerinden biri soğuk algınlıkları ve fazla sigara tüketimidir. Ayrıca alerjik rinit de daha çok sabah saatleri kendini belli eder.

Alerjik Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Yaşam kalitesini sekteye uğratan, uyku düzenini bozan alerjik burun tıkanıkları hemen hemen her yaştan bireyi etkilemektedir. Enfeksiyonlar, soğuk algınlıkları ve mevsim geçişlerinde kendini belli eden alerjik burun tıkanıklığının meydana gelmesinde ev akarları, polenler, hayvan tüyleri son derece etkilidir. Bu noktada öncelikle bir kulak burun boğaz uzmanına görünmek gerekir. Doktorun yazdığı steroid içeren burun spreyleri veya burun yıkama solüsyonları kullanılmalıdır. Alerjik burun tıkanıklığı için burun eğriliği söz konusuysa cerrahi müdahale uygulanabilir. Alerjenlere karşı yaptıracağınız alerji aşısı da koruyucu bir tedavi sağlayacaktır.

Tek Taraflı Burun Tıkanıklığı Nedenleri

Tek taraflı burun tıkanıklığının pek çok nedeni olabilir. Sabah saatlerinde kendini belli edebileceği gibi yattığımızda da görülebilir. Farklı etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan burun tıkanıklığının belli başlı sebepleri:

Burunda eğrilik

Enfeksiyonlar

Alerjik rinit

Geniz eti büyümesi

Burun eti

Tümör