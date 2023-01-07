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Haberler Sağlık Hamilelikte Burun Tıkanıklığına Çözüm Yolları: Hamilelikte Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?
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Hamilelikte burun tıkanıklığına çözüm yolları: Hamilelikte burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Gebelikte vücuttaki hormonal değişime bağlı olarak östrojen hormonu artış göstermektedir. Östrojen hormonunun artmasıyla birlikte konka olarak adlandırılan burun etleri şişmeye başlar ve mukus üretimi artar. Bu artışın sonucunda burun tıkanıkları gözlemlenir.

Hamilelikte Burun Tıkanıklığına Çözüm Yolları: Hamilelikte Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?
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Gebelik riniti olarak da adlandırılan bu burun tıkanıklığı her anne adayında görülmese de sıklıkla karşımıza çıkan şikâyetlerden biridir. Genellikle tıkanıklığa herhangi bir ciddi bulgu eşlik etmez. Ancak anne adayında öksürme, hapşırma, lenf bezlerinde şişlikler görülüyorsa başka bir durumdan şüphe edilir. Hamilelikte burun tıkanıklığına kesin çözüm nedir, hamilelikte burun tıkanıklığı nasıl geçer, hamilelikte burun tıkanıklığına ne iyi gelir, hamilelikte burun tıkanıklığı ne zaman başlar, hamilelikte burun tıkanıklığı ne zaman geçer? İşte hamilelikte burun tıkanıklığı ile ilgili merak edilenler…

Hamilelikte Burun Tıkanıklığına Kesin Çözüm

Anne adaylarının neredeyse %30’unda görülen burun tıkanıklığının baş sebebi östrojen hormonunun artış göstermesidir. Annelik hormonu olarak ad adlandırılan bu hormon burun iç yüzeyindeki dokuları şişirip salgı artışını tetikler. Hormonların neden olduğu bu durumda herhangi bir viral enfeksiyon ya da alerjik durum etken değildir. Peki, hamilelik nezlesi de olarak adlandırılan bu burun tıkanıklığının kesin çözümü nedir?

  • Sıvı alımı arttırılmalı
  • Yüksek yastık kullanılmalı
  • Ilık duş alınabilir.
  • Eczanelerde satılan tuzlu burun damlaları tıkanıklığa çözüm olacaktır.
  • Evin havasını nemlendirmek için nemlendirici cihazlar kullanılabilir.
  • Sigara dumanı ve kimyasal madde içeren kokulardan uzak durulmalı.
  • Hava kirliliğinin yoğun olduğu ortamlardan kaçınılmalı.
  • Geceleri nefes almayı kolaylaştıran burun bantları kullanılabilir.
  • Meyve suyu tarzı şekerli içecek tüketimini azaltın.

Hamilelikte Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Neredeyse 10 anne adayının 3'ünde görülen burun tıkanıklığı sorunu, hamilelik sırasında herhangi bir dönemde görülebilir. Burun tıkanıklığının baş göstermesiyle birlikte anne adayları ağızdan solunum yapacağından dolayı sanki nefes alamıyormuş gibi hissedebilir, geceleri uykusuz kalabilir. Bu da yaşam kalitesini düşürerek endişeye, konsantrasyon kaybına ve baş ağrılarına sebebiyet verebilir. Egzersiz yapmak ve yatarken baş bölgesini yüksek tutmak gebelik rinitini hafifletecektir. Ayrıca C vitamini içeren besinler, ıhlamur ve zencefil içeriğine sahip bitki çayları da burun tıkanıklığına oldukça iyi gelmektedir.

Hamilelikte Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Gebelik döneminde yaşanan burun tıkanıklığı için ilaç kullanımına gerek yoktur. Özellikle hamilelik döneminin ilk üç ayında ilaç kullanımı önerilmemektedir. Çünkü bu aylarda kullanılan ilaçlar doğrudan bebeğin sağlığına zarar verebilir. Eğer burun tıkanıklığı rahatsızlık verici boyuttaysa bitkisel metotlara yönelmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

  • Zencefil çayı tüketimi ve soğan koklamak burun tıkanıklığına fayda sağlayacaktır.
  • Burun deliklerine okaliptüs yağı sürülebilir.
  • Doktor uygun görürse vitamin takviyesi alınmalıdır.
  • Portakal, limon gibi C vitamini içeren gıdaların tüketimi artırılmalıdır.
  • Tavuk çorbası bağışıklığı güçlendirir ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını önler.

Hamilelikte Burun Tıkanıklığı Ne Zaman Başlar?

Gebeliğin ilk aylarında östrojen ve progesteron hormonları artış gösterir. Bu hormonel artışa paralel olarak burun tıkanıklığı şikâyetleri baş göstermeye başlar. Çünkü burun içindeki dokular şişmiş ve mukus üretimi artmıştır. Peki, tam olarak gebelikte burun tıkanıklığı ne zaman başlar? Gebelikte burun tıkanıklığı hamileliğin 2. Ayında kendini göstermeye başlar. Genellikle doğuma doğru daha da kötüleşebilir. Doğumdan sonraysa bu tablo normale döner.

Hamilelikte Burun Tıkanıklığı Ne Zaman Geçer?

Gebeliğin ikinci ayında beliren burun tıkanıklığı gebeliğin sonuna doğru doğrusal bir artış gösterir. Gittikçe kötüleşen bu artışın temel sebebi hamileliğin son dönemlerine doğru progesteron ve östrojen hormonunun tekrar artış göstermesidir. Doğumdan sonra hafifleyen burun tıkanıklığı iki hafta içerisinde kendiliğinden geçer.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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