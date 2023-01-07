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Burun tıkanıklığı özellikle geceleri yatar pozisyonda çok sık karşımıza çıkar. Uyku kalitesi yönünden de kişiyi sekteye uğratan bu durum güne yorgun başlamanıza sebebiyet verir. Peki, gece burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir, gece burun tıkanıklığı neden olur, gece burun tıkanıklığı nasıl geçer, gece burun tıkanıklığı açan şeyler, gece burun tıkanıklığına ne iyi gelir, yatar pozisyonda burun tıkanması neden olur? Merak edilen tüm detaylarıyla gece burun tıkanıklarının oluşum sebepleri.

Gece Burun Tıkanıklığı Nedenleri

Yaygın sağlık problemlerinden biri olan burun tıkanıklığı pek çok kişiyi etkilemektedir. Bazen mevsim geçişlerinde bazen ise grip tarzı rahatsızlıklar da baş gösteren burun tıkanıklığı çok yönlü nedenlere sahiptir. Gece yaşanan burun tıkanıklığının temel sebeplerinden biri burun boşluğunda yer alan dokuların şişmesidir. Bu tablo genellikle kişinin uzanmasıyla birlikte daha da şiddetlenir. Çünkü kişi ayaktayken yer çekimi, burun mukozasının boşalmasına katkı sağlar. Fakat kişi yatarken bu boşaltım tam anlamıyla sağlanamaz ve tıkanıklık oluşur. Etkisi her bünyede farklı seyreden gece burun tıkanıklığının başlıca nedenleri:

Grip ya da nezle tarzı hastalıklar

Burun kemiğinin eğriliği

Gece yatılan ortamın nemsiz ve havasız olması

Burun etlerindeki büyümeler

Buruna alınan darbeler

Alerjik reaksiyonlar

Alçak yastık kullanımı

Gece Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Gece yaşanan burun tıkanıklığının temel sebebi burun içinde yer alan burun etlerinin yatar pozisyonda içlerinde daha fazla kan biriktirmesidir. Ayakta ya da oturur durumda bu konkalarda yani burun etlerinde daha az kan birikmesi görülür. Dolayısıyla geceleri gündüzlere oranla daha fazla burun tıkanıklığı gözlemlenir. Konkaların şişmesinin birçok farklı nedeni vardır. Kimi zaman ortamdaki sigara dumanı, kimyasal maddeler sebep olurken kimi zamanda burnun anatomik yapısından ileri gelmektedir.

Gece Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Öncelikle gece oluşan bu burun tıkanıklığının neden kaynaklandığını belirlememiz gerekiyor. Alerjiye bağlı gelişen bir burun tıkanıklığı söz konusuysa ortamı havalandırmayla işe başlayabiliriz. Oda kokular ve parfüm tarzı kokuları mümkün olduğunca kullanmamaya özen göstermeliyiz. Ayrıca odanın nem dengesi de tıkanıklık üzerinde oldukça etkilidir. Dilerseniz ortamın nem dengesini sağlamak için hava nemlendirici cihazlardan kullanabilirsiniz. Yastık seçimi de burun tıkanıklığı üzerinde etkilidir. Mümkün olduğunca yüksek yastıklar tercih etmeliyiz. Ancak burunda anatomik bir problem varsa bir hekime danışılmalıdır. Çünkü ev ortamında gerçekleştirilen bu yöntemler ameliyatlık bir hastaya kesin çözüm sağlayamayacaktır.

Gece Burun Tıkanıklığı Açan Şeyler

Gece baş gösteren burun tıkanıklığında uygulanan ve olumlu sonuç gösteren yöntemler:

Tuzlu su. Tuzlu su yöntemi burun kanallarını temizleyeceğinden dolayı rahat bir nefes almanızı sağlayacaktır.

Ortam havalandırılması yapılması

Burun deliklerine vazelin sürmek

Zeytinyağı

Zencefil çayı

Elma sirkesi

Lavanta ve nane

Burun masajı

Gece Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığının giderilmesi için başvurulan belli başlı metotlar:

Sıvı alımını artırmak mukozanın nemli kalması bakımından önemlidir. Bu yüzden gün içerisinde ne kadar su tükettiğinize dikkat edin.

Sigara kullanımı burun tıkanıklığına neden olan bir etkendir. Bu sebeple sigara tüketiminden kaçınmanız gerekiyor.

Özellikle kaloriferli ortamlarda odanın nemi azalma gösterir. Odaya bir bardak su koyarak havanın nem miktarını arttırabilirsiniz.

Nane, zerdeçal ve zencefil gibi bitki çaylarının tüketilmesi de burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olacaktır.

Lavanta yağı kullanımı da burun kanallarınızı açarak gece horlama sorununuzun önüne geçecektir.

Sıcak buhar sinüslerinizin açılmasına katkı sağlayacaktır. Bu yüzden yatmadan önce sıcak bir duş alarak rahatlayabilirsiniz.

Yatar Pozisyonda Burun Tıkanması

Burun tıkanıklığı yakınması olan hastaların özellikle yatar pozisyona geçtiğinde bu yakınması daha belirgin bir hal almaktadır. Bunun nedeni yer çekimine bağlı olarak konkaların yani burun etlerinin daha fazla kanlanmasıdır. Bu kanlanma ağız açık uyuma ve horlama sorunlarını doğurmaktadır.