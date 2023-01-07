Çikolata Kisti Nedir, Belirtileri Neler? Çikolata Kisti Neden Olur ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

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Dünya üzerinde 176 milyon kadını etkilemesine rağmen bilinirlik oranı epey düşüktür. Her yaş grubundaki kadında görülebilmektedir. Endometriozis yani çikolata kisti eğer yumurtalıklara yerleşirse yumurtaların kalitesini ve fallop tüplerinin işleyişini negatif yönde etkiler. Çikolata kisti nedir, çikolata kisti belirtileri nelerdir, çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır, çikolata kisti ameliyatı, çikolata kisti patlaması neden olur, çikolata kisti bitkisel tedavisi, çikolata kisti neden olur, çikolata kisti nasıl geçer? İşte çikolata kisti hakkında tüm merak edilenler…

Çikolata Kisti Nedir?

Rahim içerisini döşeyen endometrium adlı doku tabakasının yumurtalara yayılarak buraya yerleşmesiyle oluşan kistlere çikolata kistleri denilmektedir. Bu sıvı dolu kistlerin rengi eski adet kanı ile kistin boşluğunu dolduran dokudan gelmektedir. Erimiş çikolatayı andıran bu yapıdan ötürü çikolata kisti olarak adlandırılmıştır. Bir çikolata kisti sadece tek bir yumurtalığı etkileyebileceği gibi her iki yumurtalığı da etkileyebilir.

Çikolata Kisti Belirtileri Nelerdir?

Endometriozis yani çikolata kistinde görülen en önemli belirti şiddetli geçen adet döngüleridir. Burada söz ettiğimiz ağrı tipik regl ağrılarından daha şiddetli seyreder. Özellikle pelvik ağrısı ve hassasiyeti artış gösterir. Çikolata kistinin kendini belli eden başlıca belirtileri:

İlişki sırasında ağrı

Büyük abdest yaparken ya da idrara çıkarken ağrı. Özellikle regl dönemlerinde dışkılama yaparken ağrının artması

Ağrılı adet dönemleri

Sırt ağrısı

Kusma

Şişkinlik

Mide bulantısı

Regl dönemlerinde anormal kanamaların görülmesi

Kısırlık. Hafif belirtilerin ciddiye alınmaması zamanla kısırlığın yolunu açmaktadır.

Çikolata Kisti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şikâyetler doğrultusunda kişiye özel bir tedavi uygulanır. Tedavi planlamasında ilaçlar ya da ameliyattan yararlanılır. Ağrı için başvuran kadınlara ağrı kesiciler, hormon hapları önerilir. Kanama düzensizliğinin görüldüğü durumlarda hormonlu spiraller kullanılabilir. Ancak önce kişinin çocuk sahibi olup olmak istemediği sorulur. Çünkü çikolata kistine sahip olan kadınları doktora getiren asıl sebep çocuk sahibi olamamalarıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara hormon tedavisi uygulanamayacağından dolayı cerrahi yöntem tercih edilir.

Çikolata Kisti Ameliyatı

Eğer çikolata kistleri belirli bir yaygınlaşma göstermişse, birey 35 yaşının üzerindeyse ve çocuk sahibi olma planı varsa ameliyat seçeneği ön plana çıkmaktadır. Genellikle cerrahi yöntemlere ilaç tedavisinden olumlu sonuç alınılmadığında başvurulur. Laparoskopik (kapalı yöntem) yöntemde göbek deliğinden küçük bir kesi açılır. Laparoskop adı verilen ince tüp şeklindeki alet yardımıyla kistlere ulaşılır ve kist dokusu çıkarılır. Gerekli görüldüğü durumlarda biyopsi örneği alınabilir.

Çikolata Kisti Patlaması Neden Olur?

Çikolata kisti patlaması, çikolata kistinin çevreleyen çeperin yırtılma göstermesiyle içinde bulunan koyu kıvamlı sıvının karın içerine dökülmesidir. Kalın duvarlı bir kist olması ve dokulara yapışması sebebiyle çikolata kisti patlamasına çok sık rastlanılmaz. Ancak kist patladığı zaman ameliyat gerektirebilecek müdahalelere yol açabilir. Kistin boyutu arttıkça cidara yaptığı basınç artar. Bu da çikolata kistinin patlamasına sebebiyet verebilir. Cinsel ilişki, spor veya muayene esnasında yapılan baskıyla patlayabilir. Patlamanın en önemli belirtisi şiddetli karın ağrısıdır.

Çikolata Kisti Bitkisel Tedavisi

Bitkisel tedavi yöntemi, çikolata kistinin semptomlarını hafifletici etkiye sahip olsa da özellikle ilerlemiş kistlerde spesifik bir çözüm sağlayamamaktadır. İşte çikolata kisti için kullanılan bitkisel tedavi yöntemleri:

Aslankulağı

Papatya

Karahindiba

Kuşkonmaz

Zencefil

Soğan Kürü

Çikolata Kisti Neden Olur?

Çikolata kistinin neden olduğu sebepler doğrudan bilinmemekle birlikte kistin oluşmasını etkileyen belli başlı faktörler vardır.

İlk adet kanamasının 11 yaşından önce görülmesi, uzun ve yoğun regl kanaması

Birinci derecedeki akrabalarda çikolata kisti olgusu gözlemlenmesi

Bağışık sistemi problemleri

Çevresel faktörler

Çikolata Kisti Nasıl Geçer?

Çikolata kisti ilerlememiş ise ilaç tedavisi, düzenli ve sağlıklı beslenmeyle önlenebilir. Ancak ilerlemiş ve çapı artmışsa ameliyat yoluna gidilmesi gerekir. Ancak ki zaman içerisinde cerrahi işlemlere rağmen çikolata kisti tekrarlayabilir.