Tek turnuvada 11 gol attı, yine de kupa kazanamadı: Tarihin en talihsiz golcüsü

2026 Dünya Kupası yaklaştıkça rekor listeleri yeniden dolaşıma giriyor. Bu listelerin çoğunda es geçilen bir isim var. Bir golcü, tek bir turnuvada beş maçta filenin yolunu 11 kez buldu ve memleketine kupasız döndü. Adı Sándor Kocsis. 1954 yazında sahaya çıkan herkesten daha çok gol attı, sonunda elinde sadece o rakam kaldı.

Beş maçta 11 gol, ortalaması bugün bile kırılamadı

Kocsis'in o turnuvadaki yürüyüşü kuru bir istatistik değil. Güney Kore'yi 9-0 ezdikleri açılışta üç gol attı. Bir sonraki maçta Batı Almanya ağlarına dört kez gönderdi topu; ilki daha üçüncü dakikada gelmişti. Brezilya'yı eledikleri çeyrek finalde iki, Uruguay'ı uzatmalarda deviren yarı finalde yine iki. Toplam beş maç, 11 gol, maç başına 2,2'lik bir ortalama. Turnuvanın gol kralı oldu, golcülere verilen Altın Ayakkabı'yı kazandı.

Bu sayının ağırlığını anlamak için tek bir karşılaştırma yeter. Tek turnuvada en çok gol atanlar sıralamasında Kocsis'in hemen önünde Just Fontaine duruyor. Fransız golcü 1958'de 13 golle rekoru kırdı, ama bunu altı maçta yaptı. Kocsis aynı seviyeye bir maç daha az oynayarak ulaşmıştı. Onun 11 golü hâlâ tek turnuvadaki ikinci en yüksek sayı olarak duruyor; aradan geçen yetmiş yılda kimse bu ikiliyi geçemedi.

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Dört yıldır kimse onları yenememişti

İşin acı tarafı, bu takımın 1954'e şampiyon adayı olarak değil, açık ara favori olarak gelmesiydi. "Muhteşem Macarlar" diye anılıyorlardı. 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda altın madalyayı almışlardı. Bir yıl sonra Wembley'de İngiltere'yi kendi evinde 6-3 dağıttılar; o güne kadar İngilizler kendi sahalarında kıta Avrupası'ndan hiçbir takıma yenilmemişti.

Turnuva öncesi seri dört yıla yayılmıştı ve kimse bu kadroyu durduramıyordu. Sahada Ferenc Puskás, Nándor Hidegkuti gibi efsane isimlerle çıkıyorlardı; Kocsis bu hücum hattının golcüsüydü. Dünya Kupası'na geldiklerinde tartışma şampiyonun kim olacağı değil, Macaristan'ı kimin durdurabileceğiydi. Cevabı dört maç boyunca çıkmadı.

Final günü 2-0 öne geçtiler, 3-2 kaybettiler

4 Temmuz 1954, Bern. Macaristan maça tam da beklendiği gibi başladı ve sekizinci dakikada 2-0 öne geçti. Rakip yine Batı Almanya'ydı. Grup aşamasında aynı takımı 8-3 ezmişler, Kocsis o maçta tek başına dört gol atmıştı. Final bambaşka geçti. Almanlar önce farkı kapattı, ardından son dakikalarda öne geçti ve sahadan 3-2 galip ayrıldı. Tarihe "Bern Mucizesi" olarak yazılan maç budur.

Turnuvanın en golcü oyuncusu, kupanın belirlendiği o 90 dakikada skora hiç dokunamadı. Beş maçta 11 gol atan adam finalde sustu.

Altın Kafa, kupa hariç her şeye sahipti

Kocsis'e "Altın Kafa" denmesinin sebebi havadan gelen toplardaki ürkütücü isabetiydi; Uruguay'ı eleyen iki golünü de uzatmalarda kafayla atmıştı. O turnuvada dünyanın izlediği en iyi golcüydü, ama parmağında bir Dünya Kupası şampiyonluğu olmadan ayrıldı sahalardan. 1954 yenilgisi Macaristan'da öyle derin bir yara açtı ki bazı tarihçiler bunu iki yıl sonraki Budapeşte ayaklanmasının habercisi sayar. O ayaklanmanın ardından Kocsis ülkesinden ayrıldı, kariyerinin geri kalanını İspanya'da Barcelona forması altında geçirdi.