Tek turnuvada 13 gol: Arkadaşının çizmesiyle kırdığı rekor 68 yıldır kırılamadı!

2026 Dünya Kupası başlar başlamaz eski bir rakam yeniden dolaşıma girdi. Tek bir turnuvada 13 gol. Bu sayıyı tutturan futbolcunun adı Just Fontaine ve bunu 1958 İsveç'inde, sadece altı maçta yaptı. Fransa'yı turnuvanın üçüncüsü yapan o gol yağmurunun ardında pek bilinmeyen bir ayrıntı saklı. Fontaine sahaya kendi çizmeleriyle değil, takım arkadaşının verdiği bir çift krampona çıktı. Aradan geçen 68 yılda bu rekora kimse yaklaşamadı. beIN Sports'un turnuva öncesi hatırlattığı gibi, futbol tarihinin en keskin golcüsü ömründe yalnızca bir Dünya Kupası gördü, o bir kupada da bütün bir kariyere bedel iz bıraktı.

Çizmesi yırtılmasaydı belki oynamayacaktı

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Fontaine turnuvaya yedek listesinden gitti. 24 yaşındaki golcü asıl forvet olarak görülmüyordu, bu yüzden bavuluna tek çift çizme koymakla yetinmişti. Derken İsveç'teki antrenmanların birinde o çizmeler yırtıldı ve elinde sahaya çıkacak ayakkabı kalmadı. Mağazaların kapalı olduğu, kramponun bugünkü gibi bol bulunmadığı bir dönemden söz ediyoruz.

İmdada takım arkadaşı Stéphane Bruey yetişti. İkisi aynı numarayı giyiyordu. Bruey kendi kramponlarını uzattı, Fontaine de turnuva boyunca o ayakkabılarla koştu. Yıllar sonra bu durumu anlatırken kullandığı cümle de aklında kalan türden bir söz: "Bir çiftte iki ruhun birleştiğini söylüyorum insanlara." Düşününce tuhaf bir tesadüf. Bruey o gün kramponlarını vermeseydi, İsveç'teki en ölümcül golcü belki hiç sahada görünmeyecek, rekor da hiç doğmayacaktı.

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Her maçta gol, son maçta dört

13 golün hepsi tek bir karşılaşmadan çıkmadı, altı maça yayıldı. Fontaine kupada oynadığı her maçta fileyi buldu. Dağılım şöyle:

Paraguay: 3 gol (Fransa 7-3 kazandı)

Yugoslavya: 2 gol

İskoçya: 1 gol

Kuzey İrlanda: 2 gol (4-0'lık galibiyet)

Brezilya (yarı final): 1 gol

Batı Almanya (üçüncülük maçı): 4 gol

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En çarpıcı bölüm en sonda geldi. Fransa finale çıkamayınca üçüncülük maçına kaldı ve Fontaine o karşılaşmada tek başına dört gol birden attı. Çoğu santrforun koca bir turnuvaya sığdıramadığı sayıyı, kupaya veda maçında bir oturuşta tamamladı. İlk maçta üç, kapanışta dört attı, arada da hiç susmadı. Gol ortalaması da bir tesadüf değildi zaten. Fontaine milli formayla çıktığı 21 maçta toplam 30 gol attı, yani sahaya her çıkışında neredeyse bir buçuk gol bırakıyordu.

68 yılda hiç kimse yaklaşamadı

Toplamda Miroslav Klose 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi, ama o rakam dört ayrı turnuvaya yayılıyor. Mesele tek bir kupaya gelince tablo bambaşka. Gerd Müller, Ronaldo, Lionel Messi, hiçbiri tek turnuvada Fontaine'in 13'üne ulaşamadı. Son dönemin en yakın adayı Kylian Mbappé oldu. Fransız golcü 2022 Katar'ında 8 golle finalden döndü ama aradaki beş golü yine de kapatamadı.

Şimdi 2026 turnuvası oynanıyor ve soru kendiliğinden geliyor akla. Bu sefer kırılır mı? Son yarım asırda kimse tek turnuvada 10 barajını bile geçemediğine bakılırsa, ihtimal hâlâ epey uzak görünüyor. FIFA da turnuva geri sayımında bu rekoru ayrıca öne çıkardı, sanki artık eşitlenmesi beklenmeyen bir rakam olduğunu çoktan kabul etmiş gibi.

Rekor kaldı, futbol erken bitti

Fontaine'in golcülüğü uzun ömürlü olmadı. 1960'ta geçirdiği bacak kırığı kariyerini ortasından kesti ve henüz 28 yaşındayken futbolu bırakmak zorunda kaldı. Rekor elinde kaldı, ama oyunun kendisi onu erkenden uğurladı. 2023 yılının mart ayında, 89 yaşında hayatını kaybettiğinde, tuttuğu o sayı hâlâ tarih kitaplarında tek başınaydı.