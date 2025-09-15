Tekin'den kurultay davası açıklaması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin kurultay davasının ertelenmesine ilişkin, "Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

AA'da yer alan habere göre Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önündeki basın mensuplarına, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesini değerlendirdi.

"Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz." diyen Tekin, kendisinin CHP'deki emeğini herkesin bileceğini kaydetti.

Tekin, parti için çok şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gürsel Tekin, bir basın mensubunun CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin sorusunu ise şöyle cevapladı: "Tabii şu anda bu bütün işleyişler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o yönde. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız meseleleri bitireceğiz. Burası şu anda hukuken CHP İstanbul İl binası ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda Sayın Genel Başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası."