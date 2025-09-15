Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Tekin'den kurultay davası açıklaması | Son dakika haberleri

        Tekin'den kurultay davası açıklaması

        CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, partinin kurultay davası hakkında konuştu. Tekin, davanın ertelenmesine ilişkin, "Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 16:50 Güncelleme: 15.09.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekin'den kurultay davası açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin kurultay davasının ertelenmesine ilişkin, "Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önündeki basın mensuplarına, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesini değerlendirdi.

        "Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz." diyen Tekin, kendisinin CHP'deki emeğini herkesin bileceğini kaydetti.

        Tekin, parti için çok şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Gürsel Tekin, bir basın mensubunun CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin sorusunu ise şöyle cevapladı: "Tabii şu anda bu bütün işleyişler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o yönde. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız meseleleri bitireceğiz. Burası şu anda hukuken CHP İstanbul İl binası ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda Sayın Genel Başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi