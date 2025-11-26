Tekirdağ - Amasya kaç kilometre? Tekirdağ - Amasya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Tekirdağ-Amasya güzergahı, harita üzerinde iki noktayı birleştirmekten çok daha fazlasını; bir "İstanbul geçişi" kabusunu veya konforunu ve ardından Anadolu otoyollarında sabırla ilerlemeyi ifade eder. Bu rota, Trakya'nın ayçiçeği tarlalarından başlar, dünyanın en büyük metropollerinden birinin içinden veya kenarından geçer, Bolu Dağı'nın yeşil ormanlarını aşar ve nihayetinde, Yeşilırmak vadisine kurulmuş, elması ve tarihi evleriyle ünlü, sakin bir Anadolu incisine varır. İşte detaylar…

TEKİRDAĞ - AMASYA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Tekirdağ - Amasya kaç kilometre sorusunun yanıtı, bu yolculuğun en kritik ve en değişken bölümü olan İstanbul geçişinin nasıl yapıldığına bağlıdır. Tekirdağ, Türkiye'nin Avrupa kıtasında, Amasya ise Asya kıtasında, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alır. Bu, araya sadece İstanbul Boğazı'nın değil, İstanbul metropolünün devasa coğrafyasının da girdiği anlamına gelir.

İki şehir merkezi arasındaki en mantıklı, en hızlı ve en yaygın olarak kullanılan karayolu güzergahı, İstanbul'u kuzeyden çevreleyen Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek, ardından Anadolu Otoyolu (O-4) ve D-100/E-80 karayoluna bağlanan rotadır. Bu güzergah üzerinden, Tekirdağ - Amasya kaç km sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 700 kilometredir.

TEKİRDAĞ - AMASYA ARASI MESAFE NE KADAR? Tekirdağ - Amasya arası mesafe ne kadar sorusu, aslında "yolculuk kaç etaptan oluşuyor?" sorusuyla aynı anlama gelir. Bu 700 kilometrelik rota, sürücüler için coğrafi ve zihinsel olarak üç belirgin aşamadan oluşur. Yolculuğun ilk aşaması, Trakya geçişidir. Tekirdağ merkezden yola çıkılarak O-3 (Avrupa Otoyolu) veya D-100 karayolu üzerinden İstanbul yönüne doğru yaklaşık 130-140 kilometrelik bir sürüş yapılır. Bu bölümün en kritik noktası, İstanbul metropol alanına giriştir. Şehir içi trafiğine (Mahmutbey, Mecidiyeköy vb.) girmeyi tercih etmeyen ve Amasya yönüne transit devam edecek bir sürücünün, O-3 otoyolundan ayrılarak doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na (O-7) bağlanması gerekir. İkinci ve en maliyetli, ancak zaman açısından en verimli aşama, İstanbul'u kuzeyden geçmektir. Kuzey Marmara Otoyolu, sizi İstanbul'un şehir trafiğinden tamamen izole ederek, yemyeşil orman koridorları arasından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaştırır. Boğaz'ı bu üçüncü köprüden geçtikten sonra, yine otoyol üzerinden devam edilerek Gebze/Dilovası mevkisinde Anadolu Otoyolu'na (O-4), yani klasik Ankara otoyoluna bağlanılır. Bu etabın tamamı yüksek ücretli köprü ve otoyol geçişlerini içerir, ancak yolculuk süresinden saatler kazandırır.

