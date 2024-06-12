Genelevde kimlik soran özel güvenlik vuruldu!
Tekirdağ Çorlu'daki bir geneleve gelen müşteri Ç.I.'ya, kimlik sorduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada, özel güvenlik görevlisi M.S., silahla bacağından vuruldu. Saldırgan Ç.I., gözaltına alındı
Tekirdağ'da olay, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkiinde bulunan genelevde meydana geldi.
İddiaya göre, genelev girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi.
KİMLİK GÖSTERMEYİ REDDETTİ
Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.
BACAĞINDAN VURULDU HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'da yer alan habere göre gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.