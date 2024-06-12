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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu'daki genelevde kimlik soran özel güvenlik vuruldu! | Son dakika haberleri

        Genelevde kimlik soran özel güvenlik vuruldu!

        Tekirdağ Çorlu'daki bir geneleve gelen müşteri Ç.I.'ya, kimlik sorduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada, özel güvenlik görevlisi M.S., silahla bacağından vuruldu. Saldırgan Ç.I., gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:31
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        Genelevde kimlik soran özel güvenlik vuruldu!
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        Tekirdağ'da olay, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkiinde bulunan genelevde meydana geldi.

        İddiaya göre, genelev girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi.

        KİMLİK GÖSTERMEYİ REDDETTİ

        Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

        BACAĞINDAN VURULDU HASTANEYE KALDIRILDI

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        İHA'da yer alan habere göre gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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