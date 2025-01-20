Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendisinden haber alınamayan Eren Karahan (36), tarlada aracında, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:42 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracında başından vurulmuş halde bulundu
        ABONE OL

        Malkara'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Eren Karahan, iddiaya göre önceki gece arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evden çıktı. Karahan'dan bir daha haber alamayan ailesi, ertesi gün jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatılan Karahan bir süre sonra Yaylagöne Mahallesi Tilki deresi yolu mevki üzerindeki tarlada aracında, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

        Yanında tabanca da bulunan Karahan'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?