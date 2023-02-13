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Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

Tekirdağ'da, deniz 20 metreye kadar çekilince 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, ortaya çıktı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emre Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur" dedi

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AA

  • Tekirdağ kıyılarında deniz suyu yer yer 10 ila 20 metre arasında çekildi.
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

    AA'nın haberine göre bazı vatandaşların durumu olası deprem aktivitelerine bağlamasına karşın oluşumun rüzgarın esiş yönüyle ilgili olduğu açıklandı.
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını ve çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

    İnsanların denizin çekilmesinden tedirginlik yaşadığını ifade eden Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. 
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

    Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir, herhangi bir korkuya gerek yok. 
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

    Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir.

     
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

    Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir" diye konuştu.

     
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

    Özşahin, söz konusu durumun Marmara Denizi'nde her sene görüldüğünü anımsattı.
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı
  • Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, nedeni açıklandı

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