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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da deniz kenarında kadın cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da deniz kenarında kadın cesedi bulundu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında kadın cesedi bulundu. İncelemede cesedin 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'a ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:51
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        Deniz kenarında kadın cesedi bulundu
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        Şarköy'ün İstiklal Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan araştırmada, cesedin 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'a ait olduğu tespit edildi.

        Demirsoy'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #kadın cesedi
        #Tekirdağ
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