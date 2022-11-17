Deniz kıyısında koşan karaca yavrusu kamerada! 0:00 / 0:00

AA

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki ​​​​​​​Çamlıköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Alper Akgül, deniz kıyısında gezen karaca yavrusu gördü.

Akgül, sahilde koşan karaca yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtta, karacanın bir süre deniz kıyısında koştuktan sonra ormanlık alana gittiği görülüyor.

Alper Akgül, bölgede nadiren görülen karacaya rastladığında çok şaşırdığını söyledi.

Karacanın ilk başta kendisini fark etmediğini anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"İlk gördüğümde heyecanlandım. Neredeyse bir dakikadan fazla sahilde dolaştı. Uzaktan nadir de olsa görüyorduk. Hemen kaçıp gidiyordu. Bana bu kadar yakın olacağını tahmin etmedim. Kendimi o an şanslı hissettim. Ben de bu güzel hayvanlara her zaman bu kadar yakın olamadığımız için cep telefonuyla kayda aldım. Milli park yetkilileriyle görüştüm, geçen yılın yavrusu olabileceğini söylediler. Benim için heyecan verici bir andı."