        Tekirdağ'da ithal danalara karantina süreci | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da ithal besilik danalara karantina süreci

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan hayvancılık işletmesine ithal olarak getirilen besilik danalar için karantina süreci başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 12:03 Güncelleme: 22.09.2025 - 12:03
        Tekirdağ'da ithal danalara karantina süreci
        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki işletmeye ithal olarak getirilen besilik danalar için karantina süreci başlatıldı.

        Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekibi tarafından işletmede bulunan besilik danalara Şap (SAT-1) aşısı uygulandı. Ayrıca tüberkülin testi yapılarak gerekli sağlık kontrolleri kapsamında kan örnekleri alındı.

        Sürecin, ilgili mevzuat çerçevesinde veteriner hekimler tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

