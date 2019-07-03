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Tekirdağ'da kalp krizi geçiren astsubay şehit oldu

AA

Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu

Tekirdağ

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Ceza İnfaz kampüsünde görev yapan 47 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen, dün gece cezaevi lojmanlarındaki evinde rahatsızlandı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Edirne'nin Keşan ilçesine götürülen Özmen'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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